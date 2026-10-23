Aseguran que Emanuel Ortega le fue infiel a Julieta Prandi: quién sería la amante. 

A poco más de una semana de que se conociera la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el periodista Santiago Riva Roy sorprendió al revelar una versión sobre una presunta infidelidad del artista durante la relación.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones . Ahora, Santiago Riva Roy dio a conocer una versión sobre una supuesta infidelidad del cantante durante los seis años que estuvo en pareja con la modelo.

Riva Roy en El ejército de la mañana sorprendió al reproducir una charla que tuvo con Mariana Marx , vinculada en el pasado con Emanuel Ortega.

“Yo estuve en marzo en el estudio, caí en la volteada. Yo nada que ver, con la que fue infiel fue con Lynch”, habría asegurado Marx, según relató Riva Roy en Bondi Live. Además, el periodista sostuvo que le preguntó si le constaba esa versión y que ella respondió afirmativamente: “Yo le pregunté a Marx si le constaba y me dijo que sí”.

Pepe Ochoa no ocultó su sorpresa ante la revelación de Santiago Riva Roy. “Me dejaste helado con la data. Una de las amantes señaladas confirma el vínculo con la otra amante”, expresó. Por su parte, Riva Roy ratificó lo que le habría dicho Mariana Marx: “Sí, Marx me dijo eso, que la señorita Lynch es la amante”.

Qué dijo Julieta Prandi de los rumores de infidelidad

Julieta Prandi rompió el silencio sobre Josefina Lynch, la artista vinculada a los rumores que surgieron tras el final de su relación con Emanuel Ortega. La modelo se refirió al tema en una nota con LAM.

Tras regresar de Brasil, adonde había viajado para lo que iba a ser su luna de miel, la conductora hizo referencia al testimonio de la artista. Días atrás, la cantante había contado que pasó tres días encerrada en un estudio de grabación junto a Emanuel Ortega.

Al ser consultada por Fede Flowers sobre la versión de Josefina Lynch, Prandi reconoció que estaba al tanto de sus declaraciones y lanzó una frase contundente. “La escuché. Imposible no hacerlo, sí. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, afirmó.

“No me interesa hablar de nadie más. Creo que, nada, él y yo sabemos lo que pasó, sabemos que estuvo mal”, expresó. Y añadió: “Yo creo que tenía muchas ganas de salir a dar detalles, pero está perfecto, es un tema de ella. En definitiva, ella a mí no me debe nada, ni respeto ni nada. No la conozco, no puedo hablar”.

Prandi también salió a aclarar las versiones que vincularon a Mariana Marx con su separación de Emanuel Ortega. Durante la nota con LAM, la conductora aseguró que la mujer no tuvo nada que ver con lo ocurrido recientemente y se mostró sorprendida por la aparición de su nombre.

“No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación”, afirmó. Luego, recordó que el único contacto que tuvo con ella fue una conversación normal, en la que hablaron sobre su libro y su historia.

Al ser consultada por las repercusiones de la ruptura y las versiones que involucraron a la familia de Emanuel Ortega, Prandi prefirió no profundizar, aunque lanzó una frase irónica contra quienes opinaron públicamente. “No sabía que me había casado con tanta gente”, expresó. Además, sostuvo que muchos de los que hablaron desconocen cómo era la pareja y tampoco la conocen a ella.