Premios Ídolo 2026: las apuestas de moda de las figuras que dijeron presente

La alfombra de los Premios Ídolo 2026 transformó una vez más a la Usina del Arte en un escenario de moda. Los diseñadores Patricia Profumo , Verónica de la Canal , Benito Fernández y Roberto Piazza compartieron con Infobae sus evaluaciones sobre los atuendos que eligieron influencers, streamers y personalidades del ámbito digital para desfilar por la Romantic Carpet .

Verónica de la Canal elogió el estilismo de Sofía Gonet, una de las presentadoras de la ceremonia. “ Me gusta mucho la elección del color y las texturas. También es una muy buena decisión usar perlas, que combinan muy bien con la temática de la alfombra de este año”, expresó. La Reini optó por un vestido drapeado en tono champagne, acompañado por un collar de perlas.

Grego Rossello, quien estuvo al frente de la ceremonia junto a La Reini, eligió un traje negro combinado con una camisa blanca con volados en el cuello y los puños. Benito Fernández destacó su apuesta: “Me gusta Grego, me gusta que se juegue” . No obstante, señaló una objeción sobre el diseño: “ Las mangas me parecen demasiado para él” . De todos modos, el modisto valoró el resultado general: “Con la camisa y el traje estaba divino. Se lo ve lindo”.

Mili Hadad, candidata al premio Ídolo Podcast por su participación en La Fórmula Podcast, apostó por un vestido con bordados hechos a mano, diseñado por Joti Harriague.

Julieta Poggio

Al analizar el atuendo de Juli Poggio, Patricia Profumo resaltó su impronta sensual: “Súper sexy. Lució un traje completamente velado en encaje blanco, de estilo lingerie, vanguardista y fashionista. Supo llevarlo con elegantes mangas ajustadas y un amplio escote”.

Juli Puente

Juli Puente, nominada en la categoría Deporte, eligió un conjunto blanco para desfilar por la alfombra. Patricia Profumo analizó su propuesta: “Lindo traje austero para Julieta Puente, da una impronta algo nupcial y despojada, ya que la falda es muy amplia, velada y con arrastre. Bien con el makeup”.

Flor Vigna

Flor Vigna apostó por un diseño de Verónica de la Canal, compuesto por un vestido blanco con encajes, transparencias, plumas y collares de perlas. La creadora de la pieza elogió el resultado: “Divina, vestida por mí, cumple perfectamente con la consigna del dress code de este año. Me gusta mucho su pelo y su makeup: acompañan muy bien el look. Está moderna y elegante a la vez”.

Tefi Russo y Joaquín “Pollo” Álvarez

“¡Divinos! ¡Una pareja ejemplar!“, expresó Patricia Profumo al referirse a Tefi Russo y su esposo, Joaquín ”Pollo" Alvarez. ”Excelentes outfits en composé white&black. Tefi eligió un look básico, pret a porter con diseño y pantalón capri, monisima con make up y peinado. El Pollo siempre con estampa, elegantísimo. ¡Quien supo llevar eligió traje a la perfección!”, añadió la diseñadora.

Lara López Calvo

Lara López Calvo, nominada en la categoría Actualidad, recibió elogios de Patricia Profumo por su elección: “muy elegante y sobria con vestido lánguido y cruzado con amplio escote y tajo”. La diseñadora también resaltó los complementos y el estilismo: “Detalle de chocker barroco en flor al tono , divino make up y peinado”.

Lauta

Lauta, nominado en la categoría Canción más viral, se presentó en la ceremonia con un saco blanco de detalles drapeados, camisa al tono y pantalón negro de tiro alto. Verónica de la Canal valoró su propuesta: “Me gusta su look. El corte del pantalón de cintura alta, combinado con la camisa, le queda muy bien. Está acorde con el dress code”.

Paulina Cocina

Paulina Cocina, nominada en la categoría Gastronomía, pasó por la alfombra con un conjunto completamente negro. Patricia Profumo valoró la combinación con el estilismo: “Me gusta la propuesta total black que acompaña bien con peinado y make up”. No obstante, cuestionó algunos detalles de la vestimenta: “Deslucido el outfit de Paulina, sería aconsejable una falda más lánguida y larga para afinar o espigar la figura, los volúmenes en la cadera o cola como los fruncidos (suelen denotar todo lo contrario)”.

Jero Freixas

Patricia Profumo también evaluó el atuendo de Jero Freixas, candidato al premio en la categoría Futbolero: “Me gusta la propuesta de Jero en azul: es elegante. La corbata, en un dorado fuerte y con detalles en rojo, es arriesgada y muy llamativa, pero logra darle un toque único. En esta ocasión, la propuesta masculina es muy divertida”.

Marta Fort

Marta Fort eligió un vestido largo de corte clásico, con transparencias, bordados plateados y mangas largas. Completó el conjunto con zapatos blancos y un peinado recogido. Verónica de la Canal elogió el resultado: “Le queda muy bien. El pelo y la elección de makeup están muy bien; los zapatos también”.

Belu Lucius y Javier Ortega Desio

Belu Lucius llegó a la alfombra acompañada por Javier Ortega Desio. Ella llevó un vestido de lentejuelas blancas y plateadas, mientras que él optó por un traje negro. Roberto Piazza elogió el estilismo de la influencer: “Ella está muy sexy, muy Hollywood, con un pelo muy hermoso. El vestido de lentejuelas en dos tonos le sienta bien”.

Diego Poggi

Diego Poggi, candidato al galardón en la categoría Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes, desfiló por la alfombra con un conjunto que llamó la atención de Patricia Profumo. La diseñadora destacó: “Me gusta la propuesta de Diego: una linda combinación de traje blanco y camisa color tabaco. También me gustó la elección de un saco cruzado y sin solapa. Es un look muy fresco, primaveral, sexy y vanguardista”.

Carito Muller

Carito Muller asistió a la gala embarazada y recibió elogios de Patricia Profumo por su elección de vestuario: “Me encantó el vestido y el color para esa pancita avanzada. También el diseño y cómo lo lleva con el foular de gasa, peinado y maquillaje, 10 puntos completa con los aros en accesorios”.