30 de julio de 2026 - 14:55
Fotos.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Pinti

Las principales figuras del espectáculo argentino se reunieron para la primera edición de los Premios Pinti, en una noche que combinó teatro y grandes apuestas de moda.

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