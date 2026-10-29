Rodrigo de la Serna encarna a Aníbal Gordon en la nueva serie argentina de Netflix.

Netflix anunció el día de debut de Gordon , el flamante ciclo audiovisual argentino encabezado por Rodrigo de la Serna . La ficción, bajo la realización de Pablo Trapero y Pablo Fendrik , llegará a las pantallas globales el venidero 18 de noviembre y constará de un total de siete episodios .

Basada en acontecimientos reales , la historia reconstruye el itinerario de Aníbal Gordon , un criminal que dio sus primeros pasos en hurtos y desmanes menores para posteriormente quedar ligado a la trama represiva de los grupos parapoliciales en la Argentina de los años setenta . La trama se contextualiza en una época marcada por enfrentamientos de índole ideológica, gremial y política que culminaron en un paulatino recrudecimiento de la violencia de Estado.

El proyecto audiovisual toma como punto de partida los volúmenes literarios Gordon y Gordon, el aniquilador , escritos por el cronista e investigador Marcelo Larraquy . El autor participó junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal en la elaboración del libreto , un detalle que vincula estrechamente a la ficción con el riguroso trabajo de indagación documental que fundamentó las obras impresas .

El relato introduce al protagonista con anterioridad a su integración en las redes vinculadas con el terrorismo de Estado . De acuerdo con la descripción publicada por el servicio de streaming, la figura central preserva sus maniobras al margen de la ley de forma paralela a su metamorfosis en un operador del aparato represivo clandestino en medio del convulso panorama sociopolítico de aquella década.

Los adelantos publicitarios sugieren una rigurosa ambientación histórica que abarca entornos urbanos, acciones encubiertas y sucesos delictivos. El eje dramático focaliza en la trayectoria del sujeto, quien transitó por hurtos, estafas y actos terroristas previo a entablar conexiones con los servicios de inteligencia y las bandas paramilitares.

A Gordon se lo vinculó con la Alianza Anticomunista Argentina —famosa bajo las siglas Triple A—, una entidad impulsada desde la órbita gubernamental que funcionó entre 1973 y 1976. Dicha banda ejecutó una cacería contra activistas políticos, dirigentes gremiales, universitarios, comunicadores, creadores y pensadores asociados al espectro de la izquierda o a corrientes disidentes.

El trabajo de indagación llevado a cabo por Larraquy examina de igual modo los nexos de este criminal con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sus intervenciones en el seno de la Triple A y su ulterior integración en los engranajes represivos del último régimen de facto. La producción audiovisual adopta ese derrotero como hilo conductor de la trama, manteniendo siempre en pantalla sus raíces en la delincuencia ordinaria.

Trapero definió a la ficción como una invitación a revisar un período histórico

El cineasta, quien a su vez se desempeña como máximo responsable creativo, manifestó que el proyecto no pretende saldar el debate en torno a esta figura ni sobre la época que retrata. «La narrativa audiovisual constituye en todo momento una puerta de entrada: una vía para transmitir un relato, pero asimismo para sembrar interrogantes al concluir», sostuvo el realizador mediante una gacetilla oficial.

"Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo", añadió el director con respecto a la realización, la cual amalgama tintes de suspenso con alusiones a hechos verificados.

La nómina de actores, con De la Serna al frente del rol estelar, se completa con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, sumado a un debut o aparición destacada de Matías Mayer.

La producción se filmó en Buenos Aires y Bariloche

La realización estuvo a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik bajo el sello de Preludio Producciones. Juan Lovece y Trapero se sumaron en las labores de producción ejecutiva, al tiempo que Osorio Vidal y el propio Trapero redactaron el libreto contando con el respaldo de Larraquy.

Las grabaciones se llevaron a cabo en diversos puntos del territorio bonaerense y en la ciudad de Bariloche. Dichas locaciones posibilitarán recrear episodios de la biografía del protagonista, abarcando su prontuario delictivo y las acciones clandestinas vinculadas con las diferentes fases de la conflictividad política en el país.

Con su lanzamiento agendado para el próximo 18 de noviembre, la ficción se incorporará a la oferta de producciones nacionales de la plataforma, desplegando un relato fundamentado en fuentes documentales, pesquisas de prensa y una de las figuras delictivas más polémicas de la segunda mitad de la centuria pasada.