Nino Fuentes, 41 años poniéndole música a la FNE: "Mis canciones ya son de la gente"

El cantautor jujeño Nino Fuentes fue homenajeado durante la Noche de Gala por los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) , en reconocimiento a su aporte musical a una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

El artista, autor e intérprete de canciones que se escuchan cada primavera, compartió su emoción por la distinción recibida en el Teatro Mitre. “Fue una hermosa noche la que me tocó vivir el lunes en el Teatro Mitre, una noche tan esperada para mí”, expresó Fuentes en Canal 4, quien recordó que sus composiciones forman parte de la fiesta desde 1985.

El músico reconoció que, a pesar de haber participado durante más de cuatro décadas con sus canciones, sentía que su trabajo no había recibido el reconocimiento del Ente Autárquico Permanente. “Yo participo desde hace 41 años con mis canciones y siempre decía: ‘¿Qué pasa que el Ente nunca me ha tenido en cuenta?’. Siempre he sido invisible para el Ente”, manifestó.

Fuentes contó que anteriormente había recibido homenajes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Palpalá, la Legislatura y el Concejo Deliberante. Sin embargo, destacó que el reconocimiento de la organización de la FNE llegó este año.

En ese sentido, valoró la decisión de Leandro Morales de incluir a quienes contribuyeron a construir la historia musical de la celebración. “La música también es importante, a tal punto que nos maneja la parte emocional. Fíjense cuando suenan los primeros acordes del jingle oficial de la fiesta. ¿Qué nos pasa a los jujeños? Se nos viene la primavera encima”, señaló.

La historia de las ocho canciones que grabó en 1985

Durante la entrevista, Nino Fuentes recordó cómo surgieron las canciones que hoy forman parte de la identidad de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En 1985, mientras desarrollaba su carrera musical en Buenos Aires, recibió un encargo de quien entonces presidía Radio Visión Jujuy, empresa en la que había trabajado como locutor.

“Me encargan estas canciones y me dicen: ‘Quiero que hagas alguna canción que hable de las reinas’. Otra que relatara cómo es el paso de las carrozas y otra que contara cómo se va haciendo la fiesta”, recordó.

De ese trabajo surgieron ocho grabaciones, entre ellas canciones dedicadas a las elecciones de representantes, las carrozas y la llegada de los estudiantes a San Salvador de Jujuy. Para producirlas, el artista convocó a músicos, arregladores y amigos que colaboraron en los coros y en la recreación del ambiente festivo.

“Éramos como 12 o 14, todos cantando al mismo tiempo. En esa época no había tantos canales de grabación como ahora. Teníamos que hacer todo juntos, tocando pitos, matracas, haciendo ruido, para que tuviera ese aire de festividad”, explicó.

“No sabía que mis canciones se escuchaban todos los años”

Una de las anécdotas que compartió el músico fue que, después de entregar las grabaciones, pasó varios años sin conocer el alcance que habían logrado en Jujuy. “Yo envié estas canciones a la empresa y nunca más supe qué había pasado con ellas”, relató.

En aquel momento, Fuentes se encontraba de gira por diferentes provincias del país y no regresaba con frecuencia a Jujuy. Fue su propio padre quien comenzó a contarle que sus canciones sonaban durante la Fiesta de los Estudiantes. “Mi viejo me decía: ‘Che, acá pasan siempre tus canciones’. Y yo no le creía. Pensaba que, con las ganas que tenía de escucharme, habría escuchado a alguno que cantaba parecido”, recordó.

Tiempo después, un amigo músico le confirmó que aquellas grabaciones se habían convertido en parte de la celebración estudiantil. “Las canciones fueron atrapando corazones, haciéndose propiedad de la gente, como pasa hasta el día de hoy”, expresó.

Nino Fuentes y su música para la FNE

Canciones que emocionan a los jujeños en todo el mundo

Para Nino Fuentes, uno de los mayores reconocimientos es descubrir que sus canciones siguen emocionando a quienes participaron de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, incluso a quienes viven lejos de la provincia.

El artista contó que, durante julio y agosto, cuando comienzan las elecciones de representantes, recibe numerosos mensajes a través de su canal de YouTube. “Veo jujeños que están en otras partes del mundo o en otras provincias que dicen: ‘Uy, escucho esta canción y se me pianta un lagrimón’”, compartió.

También reconoció que escuchar sus propias composiciones durante la celebración le genera una emoción especial. “Estas canciones ya son las señoras de las cuatro décadas. El año pasado cumplieron 40 años y este año, 41. A mí me emociona también escucharlas”, afirmó.

El cantautor destacó además el cariño que recibe cuando regresa a la provincia y se encuentra con personas que reconocen su trayectoria. “A veces no puedo estar para toda la Fiesta de los Estudiantes. Me ha tocado hacer viajes relámpago, como cuando fui a cantar a la elección de la Reina Capital. Pero cuando camino por la calle, la gente me para, nos sacamos fotos y eso es algo que disfruto”, contó.