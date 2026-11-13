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13 de noviembre de 2026 - 11:20
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Argentina hizo historia: conquistó el oro en futsal tras vencer a Portugal en la final

Venció 2-1 a Portugal en Senegal, con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro, y obtuvo su primer oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La selección argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro.

La selección argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro.

La delegación argentina consiguió su segunda medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) gracias al triunfo por 2-1 del seleccionado de futsal ante Portugal. El encuentro decisivo se disputó en el Dakar Arena, escenario ubicado en la ciudad de Senegal que alberga esta edición de la competencia.

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Bajo la conducción de Mariano Alberto Gómez, el equipo nacional alcanzó por primera vez el escalón más alto del podio en esta especialidad. En la edición anterior, disputada en Buenos Aires 2018, había finalizado su participación en la cuarta posición.

Argentina se puso en ventaja y Portugal reaccionó

El conjunto argentino tuvo que desplegar un importante esfuerzo táctico para neutralizar a los principales exponentes del equipo europeo. La apertura del marcador llegó a los siete minutos de la etapa inicial, cuando Lorenzo Sampedro envió un centro al área mediante una acción de pelota parada y Joaquín Pesl alcanzó a cambiarle la trayectoria para establecer el 1-0 en territorio senegalés.

En el complemento, el equipo dirigido por Emidio Rodrigues encontró la oportunidad de igualar el marcador a partir de una falla en la defensa argentina. Cabe recordar que cada período del encuentro tiene una duración de 20 minutos.

La equivocación se originó con un envío transversal defectuoso de Lisandro Velásquez, que fue interceptado por Joao Carvalho. El futbolista portugués avanzó con la pelota en terreno rival y sacó un disparo de gran potencia que ingresó junto al poste derecho del arco defendido por Santino Sánchez. Para ese momento, quedaban apenas 6 minutos y 32 segundos de juego.

Aunque el empate portugués modificó el desarrollo del encuentro, el seleccionado argentino reaccionó rápidamente y volvió a ponerse en ventaja tras una equivocación de la defensa rival.

La jugada comenzó con una intervención de Sampedro, quien encabezó el avance y envió un pase bajo que fue cortado por Santiago Monteiro. En el intento por despejar la pelota hacia el tiro de esquina, Artur Capristano no logró resolver la acción y el balón terminó sobre la línea de fondo, donde apareció Pesl.

El 9 le cedió nuevamente la pelota a Sampedro, que tuvo un primer remate bloqueado, pero estuvo atento para capturar el rebote y convertir el 2-1 para Argentina en suelo africano.

El árbitro uruguayo Federico Piccardo señaló el final del partido y puso punto final a un enfrentamiento que, hasta ese momento, se había desarrollado sin discusiones fuertes ni episodios de confrontación entre los futbolistas.

De hecho, los integrantes de ambos seleccionados se acercaron para intercambiar saludos sobre el terreno de juego. Sin embargo, la situación se volvió tensa por la actitud del arquero portugués Bernardo Borges, quien tomó de los hombros al argentino Enzo López y se rehusó a estrechar la mano de Lorenzo Sampedro, capitán del equipo rival y uno de los jugadores más destacados de la final.

La reacción del arquero portugués tras la derrota

Pocos instantes más tarde, la transmisión oficial registró a la distancia una agresión del propio Borges, que lanzó una patada contra uno de los integrantes del conjunto argentino.

Ante el episodio, los integrantes del seleccionado portugués intervinieron para alejar al arquero del lugar y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Con el correr de los minutos, las tensiones fueron disminuyendo y finalmente se pudo llevar adelante la ceremonia de entrega de medallas. Por su parte, Marruecos obtuvo el tercer puesto del torneo tras vencer por 2-1 a Afganistán.

El título obtenido por Argentina fue el resultado de un recorrido destacado durante toda la competencia, en el que demostró un gran nivel de juego. El seleccionado comenzó su participación con una contundente goleada por 9-2 frente a Senegal, resultado que lo posicionó entre los principales aspirantes al campeonato.

Luego superó 2-1 a Afganistán y aplastó 9-1 a Panamá, lo que le permitió meterse entre los cuatro mejores. En las semifinales, el conjunto nacional derrotó 4-2 a Marruecos y consiguió el boleto para disputar el partido decisivo.

La disciplina de futsal tuvo su segunda participación en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de haber quedado fuera del programa deportivo en Singapur 2010 y Nankín, China, 2014.

El camino al oro y los antecedentes

Su estreno en esta competencia se produjo durante la tercera edición, celebrada en Buenos Aires 2018. En aquella oportunidad, Brasil obtuvo el oro, mientras que Rusia y Egipto se repartieron las otras dos posiciones del podio. Por su parte, Senegal tenía previsto organizar los Juegos en 2022, pero la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 obligó a trasladar el evento a 2026.

Hasta el momento, la delegación argentina se encuentra en el puesto 35 del medallero, con seis distinciones obtenidas. La principal figura nacional es Cecilia Dieleke, quien consiguió tres reconocimientos en natación: se consagró campeona en los 200 metros espalda y alcanzó el tercer escalón del podio en las pruebas de 50 y 100 metros de esa misma modalidad.

Las otras dos preseas de la delegación, integrada por 42 deportistas, llegaron a través de Thiago Carvallo, que obtuvo el bronce en judo dentro de la categoría de 66 kilos, y del seleccionado de rugby seven, que también sumó una medalla de ese color. Los Juegos comenzaron el 31 de octubre y finalizarán este viernes 13 de noviembre.

El plantel de la selección argentina que ganó la medalla dorada en los JOJ

1 - Santino Sánchez

2 - Agustín Mandaradoni

3 - Axel Barrios

4 - Felipe González

5 - Lorenzo Sampedro

6 - Lisandro Velásquez

7 - Valentino Martínez

8 - Enzo López

9 - Joaquín Pesl

10 - Ezequiel Henriques

Entrenador: Mariano Alberto Gómez

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