Un futbolista jujeño fue seleccionado por River Plate y jugará dos torneos importantes

Benjamín Espinoza tiene 9 años, es jujeño y forma parte de la categoría 2017 que fue seleccionada para representar a River Plate en distintas competencias infantiles. El pequeño futbolista se prepara para viajar a Santa Fe, donde disputará un torneo internacional, y también participará del Mundialito de Fútbol Infantil que se realizará en diciembre en Salta.

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Durante la entrevista en Canal 4, Benjamín contó cómo vive esta etapa deportiva, sus entrenamientos y la experiencia de vestir la camiseta de River. Además, destacó el acompañamiento de su familia, fundamental para poder participar en las competencias.

El joven futbolista viajará este miércoles a San Jerónimo, Santa Fe, para disputar el torneo Valencianitos, una competencia que contará con la participación de equipos de Brasil y clubes argentinos como Boca Juniors y Argentinos Juniors. En tanto, en diciembre tendrá otro compromiso importante: el Mundialito de Fútbol Infantil de Salta, donde también participarán equipos de Brasil y River Plate.

Benjamín ya tuvo una experiencia anterior con el conjunto de Núñez en Santa Fe, donde jugó en una posición diferente de la habitual.

“Con River y con Gorriti suelo jugar de 5, pero jugué de una nueva posición, de 2, de central. Jugué y me encantó”, contó el pequeño futbolista, quien destacó que le gusta salir jugando desde el fondo.

Cómo se prepara el futbolista jujeño de 9 años

Benjamín entrena los lunes, miércoles y jueves, y también realiza trabajos de fortalecimiento en el gimnasio de Juan Aguirre. El niño reconoció que uno de sus mayores desafíos es respetar los tiempos de recuperación, ya que siempre tiene ganas de seguir practicando. “Lo que más me cuesta es descansar”, admitió.

Entre los jugadores que toma como referencia mencionó a Ander Herrera y también destacó a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico Paz. Su sueño es continuar creciendo en el fútbol y, si tuviera la oportunidad de jugar en un equipo del exterior, le gustaría llegar al Barcelona.

La emoción de vestir la camiseta de River Plate

Uno de los momentos que más recuerda Benjamín fue cuando recibió la indumentaria del club, que incluía camiseta, pantalón, medias y un equipo largo.

“Me sorprendí. Era como profesional”, relató sobre la experiencia de recibir el equipamiento completo.

También recordó que, al principio, le costó integrarse con sus nuevos compañeros porque no conocía a ninguno. Sin embargo, su mamá lo alentó a acercarse al grupo y comenzar a jugar con ellos. Actualmente, aseguró que se siente muy cómodo con sus compañeros y disfruta de esta oportunidad.

El apoyo de su familia para cumplir el sueño de jugar en River

Detrás de cada viaje y entrenamiento está el acompañamiento de su familia. Benjamín destacó especialmente a su padre, Tomás, y a su abuelo, quien tuvo un papel importante cuando surgió la posibilidad de realizar la prueba en River Plate. Según relató, el día de la evaluación su papá estaba trabajando y no podía llevarlo, por lo que su abuelo se encargó de acompañarlo.

Además, contó que sus familiares están colaborando con la venta de rifas para reunir dinero destinado al próximo viaje a Santa Fe.

Quiero mandar un saludo a mi tía, a toda mi familia que me está ayudando a vender rifas y en especial a mi abuelo, porque él me está ayudando un montón, señaló. Quiero mandar un saludo a mi tía, a toda mi familia que me está ayudando a vender rifas y en especial a mi abuelo, porque él me está ayudando un montón, señaló.

El pequeño futbolista también recibió mensajes de apoyo de sus vecinos y compañeros de cuarto grado, quienes lo felicitaron por esta nueva etapa. Con dos torneos por delante, Benjamín Espinoza continúa su camino en el fútbol infantil y se prepara para representar a River Plate llevando consigo el acompañamiento de su familia y de quienes siguen su crecimiento deportivo desde Jujuy.