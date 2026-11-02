Las mejores fotos del Superclásico de Boca vs. River en la Bombonera

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Boca Juniors y River Plate jugaron el Superclásico en La Bombonera, por la 15° fecha del Torneo Clausura 2026. El xeneize se quedó con el partido con gol de Lautaro Di Lollo.
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