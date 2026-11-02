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2 de noviembre de 2026 - 07:31
Deportes.

Zapla y Talleres de Perico se enfrentarán en semifinales del Torneo Regional Amateur

Los dos equipos jujeños avanzaron a las semifinales de la Región Norte del Torneo Regional Amateur y se enfrentarán por un lugar en la final. Conocé cómo quedaron los cruces.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

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Foto: Talleres de Perico

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La otra llave tendrá como protagonistas a Concepción FC, de Tucumán, y Deportivo Villa San Antonio, de Salta. De esta manera, el fútbol jujeño tendrá un representante en la final de la Región Norte.

Zapla eliminó a Sportivo Alberdi y avanzó a semifinales

Altos Hornos Zapla consiguió su clasificación después de vencer nuevamente a Sportivo Alberdi, de Libertador General San Martín. El Merengue, que había ganado 1-0 en el partido de ida, repitió el resultado en la revancha con un gol de Julio César Cáceres.

De esta manera, el conjunto palpaleño cerró la serie con un resultado global de 2-0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Región Norte.

Foto: Altos Hornos Zapla

Foto: Altos Hornos Zapla

Talleres de Perico superó a Atlético San Pedro

Por su parte, Talleres de Perico también consiguió avanzar a las semifinales luego de eliminar a Atlético San Pedro. El Expreso había igualado 1-1 en el encuentro de ida, por lo que necesitaba una victoria en la revancha para asegurarse la clasificación.

En el partido de vuelta, Talleres se impuso 2-0 con goles de Fabián Rivero y Valentín Montenegro, y cerró la serie con un global de 3-1.

Foto: Talleres de Perico

Foto: Talleres de Perico

Cómo quedaron las semifinales de la Región Norte

Con los cuartos de final definidos, los cruces de semifinales del Torneo Regional Amateur serán los siguientes:

  • Altos Hornos Zapla (Palpalá) vs. Talleres de Perico (Jujuy).

  • Concepción FC (Tucumán) vs. Deportivo Villa San Antonio (Salta).

La serie entre Zapla y Talleres garantizará la presencia de un equipo jujeño en la final de la Región Norte, mientras que del otro enfrentamiento saldrá el representante de Salta o Tucumán. Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán para definir al campeón regional.

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