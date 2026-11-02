Zapla y Talleres de Perico se enfrentarán en semifinales del Torneo Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur ya tiene definidos los cuatro semifinalistas de la Región Norte, con dos equipos jujeños entre los protagonistas. Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico lograron superar los cuartos de final y ahora se enfrentarán entre sí para definir a uno de los finalistas de la competencia.

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La otra llave tendrá como protagonistas a Concepción FC, de Tucumán, y Deportivo Villa San Antonio, de Salta. De esta manera, el fútbol jujeño tendrá un representante en la final de la Región Norte.

Altos Hornos Zapla consiguió su clasificación después de vencer nuevamente a Sportivo Alberdi, de Libertador General San Martín. El Merengue, que había ganado 1-0 en el partido de ida, repitió el resultado en la revancha con un gol de Julio César Cáceres.

De esta manera, el conjunto palpaleño cerró la serie con un resultado global de 2-0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de la Región Norte.

Foto: Altos Hornos Zapla

Talleres de Perico superó a Atlético San Pedro

Por su parte, Talleres de Perico también consiguió avanzar a las semifinales luego de eliminar a Atlético San Pedro. El Expreso había igualado 1-1 en el encuentro de ida, por lo que necesitaba una victoria en la revancha para asegurarse la clasificación.

En el partido de vuelta, Talleres se impuso 2-0 con goles de Fabián Rivero y Valentín Montenegro, y cerró la serie con un global de 3-1.

Foto: Talleres de Perico

Cómo quedaron las semifinales de la Región Norte

Con los cuartos de final definidos, los cruces de semifinales del Torneo Regional Amateur serán los siguientes:

Altos Hornos Zapla (Palpalá) vs. Talleres de Perico (Jujuy).

Concepción FC (Tucumán) vs. Deportivo Villa San Antonio (Salta).

La serie entre Zapla y Talleres garantizará la presencia de un equipo jujeño en la final de la Región Norte, mientras que del otro enfrentamiento saldrá el representante de Salta o Tucumán. Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán para definir al campeón regional.