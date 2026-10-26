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26 de octubre de 2026 - 10:41
Deportes.

Cuartos de final del Regional Amateur: los resultados de los equipos jujeños en la Zona Norte

Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico, Atlético San Pedro y Sportivo Alberdi disputaron los cruces de ida de cuartos de final de la Zona Norte del Torneo Regional Amateur 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zapla y Sportivo Alberdi

Los cuatro equipos jujeños que continúan en el Torneo Regional Amateur disputaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Región Norte. Altos Hornos Zapla, Sportivo Alberdi, Talleres de Perico y Atlético San Pedro protagonizaron dos enfrentamientos entre representantes de la provincia, con resultados que dejaron abiertas las series para las revanchas.

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El próximo fin de semana se jugarán los encuentros de vuelta, que definirán qué equipos conseguirán la clasificación a las semifinales de la competencia.

Cómo les fue a los equipos jujeños en los cuartos de final

Altos Hornos Zapla consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 1-0 frente a Sportivo Alberdi, en Libertador General San Martín. Con este resultado, el Merengue llegará al partido de vuelta con una ventaja de un gol, mientras que Alberdi deberá buscar la remontada.

En el otro cruce entre equipos jujeños, Talleres de Perico y Atlético San Pedro igualaron 1-1. El empate dejó la serie abierta y la clasificación se resolverá en el segundo enfrentamiento.

De esta manera, los cuatro representantes de Jujuy mantienen posibilidades de avanzar a la siguiente instancia, aunque solamente dos podrán hacerlo debido a que se enfrentan entre sí.

Todos los resultados de la ida de cuartos de final de la Región Norte

  • Sportivo Alberdi (Libertador General San Martín) 0-1 Altos Hornos Zapla (Palpalá).

  • Talleres (Perico) 1-1 Atlético San Pedro (San Pedro de Jujuy).

  • Deportivo Villa San Antonio (Salta) 2-2 Libertad (San José de Metán).

  • Concepción FC (Tucumán) 2-1 Ateneo Parroquial Alderetes (Tucumán).

Cuándo se juegan los partidos de vuelta

Las revanchas de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur se disputarán el próximo fin de semana. En esos encuentros quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales regionales.

Por su parte, los representantes de Salta y Tucumán también resolverán sus respectivas llaves en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Región Norte.

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