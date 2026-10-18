Talleres de Perico ganó y se metió en los cuartos de final del Regional Amateur

Talleres de Perico dio un paso importante en el Torneo Regional Federal Amateur 2026 al eliminar a Mitre de Salta en una definición cargada de tensión. El Expreso se impuso por 6 a 5 en los penales y aseguró su lugar entre los ocho mejores de la competencia.

La clasificación se resolvió después de dos partidos parejos. En el encuentro de ida, Talleres había conseguido una victoria por 2 a 1, en un partido que se disputó en San Pedro de Jujuy. Sin embargo, en la revancha, Mitre logró imponerse por 1 a 0 en el estadio Pascual Soler y llevó la definición a los tiros desde el punto penal.

Con el marcador global igualado 2 a 2, ninguno de los dos equipos pudo resolver la serie durante los 180 minutos reglamentarios. Por eso, la clasificación quedó en manos de los penales, donde el conjunto periqueño mostró eficacia y terminó festejando el pase a la siguiente ronda.

Talleres sigue en carrera por el ascenso El triunfo representa un impulso importante para el equipo jujeño, que continúa alimentando sus aspiraciones en el certamen federal. La clasificación conseguida en condición de visitante también le permitió superar una serie exigente frente a un rival salteño que logró emparejar la llave en su cancha.

Ahora, Talleres deberá enfocarse en el próximo desafío, en una instancia donde cada partido será determinante para seguir avanzando en la competencia. Habrá cruce jujeño en los cuartos de final El próximo rival del Expreso será Atlético San Pedro, que consiguió su clasificación tras vencer a Sportivo Pocitos. De esta manera, el Regional Amateur tendrá un enfrentamiento entre dos representantes jujeños en los cuartos de final. Talleres de Perico buscará aprovechar el envión anímico de la clasificación para continuar su camino en el torneo, mientras que Atlético San Pedro llegará con el objetivo de seguir haciendo historia en la competencia. Con la serie ante Mitre ya superada, el Expreso mantiene vivo el sueño de avanzar en el Regional Amateur y acercarse a su objetivo de pelear por el ascenso.

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