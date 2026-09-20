Regional Amateur: Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla empataron 0 a 0

Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla igualaron 0-0 en un nuevo duelo por el Torneo Regional Amateur. Ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja en un partido disputado.
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Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla igualaron 0-0 en un clásico por el Torneo Regional Amateur. Ambos equipos repartieron puntos en un partido parejo.
Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla igualaron 0-0 en un nuevo duelo por el Torneo Regional Amateur. Ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja en un partido disputado.
El encuentro tuvo como protagonistas a dos equipos jujeños que buscaban sumar en el marco de la competencia regional. Sin embargo, pese a los intentos de ambos conjuntos, el marcador no se modificó durante los 90 minutos.
El resultado final fue 0-0, por lo que Talleres y Zapla repartieron puntos.
Tal como estaba previsto, el clásico contó con la presencia de público de ambos equipos, en un encuentro que generó expectativa entre los hinchas.
Las tribunas acompañaron el desarrollo del partido mientras los protagonistas buscaban quedarse con la victoria.
Tanto Talleres como Zapla tuvieron sus aproximaciones, pero no lograron convertir y el encuentro terminó sin goles.
Con el 0-0 definitivo, ambos equipos deberán continuar con su participación en el Torneo Regional Amateur y buscar sumar en las próximas jornadas.
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