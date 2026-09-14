Goleadas y nuevos líderes: todos los resultados de la Zona Norte del Regional Amateur

La jornada de la Región Norte dejó triunfos y cambios importantes en las Zonas 6, 7 y 8 del Torneo Regional Amateur. Deportivo Luján goleó y se mantiene con puntaje ideal, Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla comparten el liderazgo, mientras que Atlético San Pedro se impuso en el duelo de punteros y llegó a las nueve unidades.

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Deportivo Luján consiguió el resultado más abultado de la jornada al derrotar 9-0 a Juventus de Humahuaca. Oscar Caram convirtió tres goles, Alejandro Bárcena marcó dos y también anotaron Maximiliano Gualpa, Emanuel Vat Castro de penal, Balderrama y Kevin Huaza Castillo.

Por su parte, Gimnasia y Tiro de Yavi superó 3-1 a Los Perales. Los goles fueron anotados por Fabricio Carles para Los Perales, mientras que Villalobos y Chinchilla Mora convirtieron para Gimnasia y Tiro. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

En la cuarta fecha, Gimnasia y Tiro de Yavi enfrentará a Juventus en Humahuaca, mientras que Los Perales se medirá ante Deportivo Luján.

Talleres y Zapla comparten la punta de la Zona 7

La Zona 7 tiene dos líderes con siete puntos. Talleres de Perico venció 2-0 a Defensores de Fraile Pintado, con goles de Ángel Poré en contra y Gonzalo Ríos. Altos Hornos Zapla, en tanto, derrotó 1-0 a La Mona 44. William Allende convirtió el único gol del encuentro durante la segunda etapa y le dio un nuevo triunfo al Merengue.

Las posiciones de la zona son:

Talleres: 7 puntos. Altos Hornos Zapla: 7 puntos. La Mona 44: 3 puntos. Defensores de Fraile Pintado: sin unidades.

La próxima jornada tendrá justamente el enfrentamiento entre los dos punteros: Talleres recibirá a Altos Hornos Zapla. Además, Defensores de Fraile Pintado jugará ante La Mona 44.

Atlético San Pedro se quedó con el duelo de punteros en la Zona 8

En el estadio Visera de Cemento de San Pedro de Jujuy se enfrentaron los dos equipos que llegaban como punteros de la Zona 8. Atlético San Pedro derrotó 4-1 a Sportivo Alberdi y quedó como único líder con nueve puntos. Páez, Franco, Valdiviezo y Gurrieri marcaron los goles del conjunto local.

En el otro encuentro, Tiro y Gimnasia de San Pedro venció 3-1 como visitante a Central Norte de Ledesma, con tantos de López, Brizuela y Blas.

La tabla quedó de la siguiente manera:

Atlético San Pedro: 9 puntos. Sportivo Alberdi: 6 puntos. Tiro y Gimnasia: 3 puntos. Central Norte: sin unidades.

Por la cuarta fecha, Central Norte enfrentará a Sportivo Alberdi, mientras que Atlético San Pedro visitará a Tiro y Gimnasia.