Altos Hornos Zapla empieza la ilusión del Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur 2026 comenzará con uno de los partidos más esperados del fútbol jujeño. Altos Hornos Zapla recibirá a Atlético Talleres de Perico este domingo a las 16 , en un encuentro que marcará el estreno de ambos equipos en la competencia. El partido tendrá el arbitraje de Víctor Terán, acompañado por los asistentes Martín Pereyra y Carolina Velázquez, todos pertenecientes a la Liga Jujeña de Fútbol.

Zapla afrontará una nueva edición del Regional bajo la conducción de Martín Martos , mientras que Atlético Talleres mantiene como entrenador a Nazareno Godoy. El primer desafío para ambos será directamente un clásico, una situación que aumenta la expectativa alrededor del inicio del certamen.

Julio César Cáceres , uno de los futbolistas que se incorporó recientemente al plantel palpaleño, destacó la importancia del partido pese a tratarse apenas de la primera jornada. “Tenemos por delante un clásico, así que tendremos que estar al 100% . Es un partido que por ahí no define nada, pero es la primera fecha y es un clásico. Vamos a tratar de ganarlo”, expresó.

El delantero llegó a Zapla pocos días antes del comienzo de la competencia y reconoció que todavía atraviesa el período de adaptación al equipo. “ Hace cuatro días que estoy y me estoy acoplando al plantel, conociendo a los chicos, aunque ya tengo varios conocidos, que también es importante. Ya estamos pensando en lo que va a ser el arranque del torneo”, señaló.

Cáceres explicó que su incorporación se demoró debido a cuestiones contractuales relacionadas con su anterior club, Bartolomé Mitre de Posadas. “Yo no podía arreglar nada por un tema contractual que tenía con Mitre, por eso pasaron muchos días. Venía hablando con ellos, después me llamó el dirigente y en otras ocasiones, años anteriores, también me habían llamado”, relató.

“Una vez que pude arreglar los papeles en Mitre, ya me decidí a venir para acá. Así que acá estamos”, agregó. El delantero también se refirió al aspecto personal que implica trasladarse para continuar su carrera futbolística.

“Lo que más me costó fue dejar a mi familia, a mi hijo. Son decisiones que uno toma en la carrera. Me tocó estar por muchos lugares, pero estos últimos dos años estuve con mi familia”, explicó. Y añadió: “Uno hace un esfuerzo muy grande. Ahora me debo al club y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, pero esa parte de tener a la familia lejos es difícil”.

Iván More: “Sé que Altos Hornos Zapla siempre pelea”

Otro de los refuerzos es Iván More, volante ofensivo que ya lleva alrededor de un mes trabajando junto al plantel. More contó que no dudó cuando recibió la propuesta para sumarse al “Merengue”, principalmente por las referencias que tenía de la institución.

“Cuando me llamó Martín no dudé en venir porque tuve compañeros que jugaron acá y sé que Zapla siempre pelea. Es un club grande, con historia, así que estoy ansioso por arrancar el domingo con el clásico”, sostuvo.

El mediocampista también explicó cuál es la propuesta futbolística que busca implementar Martos y destacó que se adapta a sus características. “El técnico primero nos pide juego. A mí me encanta tener la pelota en los pies, jugar, nada de pelotazos. La idea de juego es linda y me gusta mucho”, afirmó.

Además, destacó la intensidad de la preparación física realizada durante las últimas semanas. “Estoy hace un mes y físicamente nos mataron. Ahora ya pueden ir bajando un poquito las cargas, pero estamos bien”, comentó.

Habrá público de Zapla y Talleres

Para el clásico estará permitido el ingreso de las dos parcialidades. Las puertas del estadio Emilio Fabrizzi estarán habilitadas desde las 15. Los hinchas de Talleres ocuparán la tribuna ubicada a espaldas del Arroyo Las Martas. Para el público neutral estará prohibido ingresar con banderas e instrumentos musicales.

Las entradas generales tendrán un valor de $20.000. Para los simpatizantes del “Expreso”, las localidades podrán comprarse el mismo domingo entre las 10 y las 14 en las boleterías del estadio Plinio Zabala. En el caso de los hinchas de Zapla, la venta se realizará desde las 14 en las boleterías del Emilio Fabrizzi. La entrada general para no socios tendrá un costo de $20.000, mientras que los socios con la cuota al día abonarán $5.000. Quienes quieran acceder al sector de plateas deberán pagar un adicional de $10.000.