Sancionaron a Talleres de Perico y Zapla por los incidentes en el Regional Amateur

Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal tras los incidentes ocurridos en el partido que debían disputar por el Torneo Federal Regional Amateur 2026/2027. El fallo se conoció a partir del informe del árbitro Víctor Andrés Condo, quien detalló distintos episodios registrados durante y después del encuentro del 20 de septiembre.

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La resolución aplicó una multa condicional para Zapla y una sanción más dura para Talleres, que recibió multa y suspensión de estadio por tres fechas.

Según el informe arbitral, a los 35 minutos del encuentro el juego fue detenido durante 9 minutos porque en la parcialidad visitante se habría excedido la cantidad de personas autorizadas y se colgaron banderas de Zapla, pese a que no estaba permitido el ingreso de hinchada visitante.

Luego, a los 60 minutos, el árbitro observó que desde la parcialidad visitante arrojaron bombas de estruendo que cayeron dentro del campo de juego, cerca del asistente número 2, poniendo en riesgo su seguridad y la de los jugadores.

Sobre el final del partido, a los 90 minutos, Condo informó que desde la parcialidad de Talleres arrojaron bengalas que también cayeron en el campo de juego, por lo que volvió a detener el encuentro hasta que la situación se normalizara.

El informe también señaló que, al finalizar el partido, alrededor de cinco hinchas del club local rompieron el alambrado perimetral, evadieron el control policial, ingresaron al campo de juego y arrojaron objetos contundentes hacia la parcialidad visitante. Esa situación derivó en una gresca entre la policía y ambas hinchadas, que fue reprimida con aparentes balas de goma.

Los descargos de Talleres y Zapla

Tras el informe arbitral, ambas instituciones realizaron sus descargos. Talleres de Perico sostuvo que los episodios debían analizarse por separado, diferenciando las conductas atribuidas a la parcialidad visitante de aquellas adjudicadas a simpatizantes del club local.

Además, el club periqueño negó específicamente que se hubiera producido la rotura del alambrado olímpico y planteó que un eventual ingreso de personas al campo de juego no equivale necesariamente a la destrucción del cerramiento.

Por su parte, Altos Hornos Zapla argumentó que la presencia de personas identificadas con sus colores no permite concluir que su ingreso haya sido organizado, promovido, autorizado o facilitado por la institución. También remarcó que el reglamento prohibía el ingreso de público visitante y que el control de los accesos correspondía al club local.

Qué tuvo en cuenta el Tribunal

El Tribunal de Disciplina sostuvo que los informes arbitrales generan un principio de “semiplena prueba” y que solo pueden ser desvirtuados con elementos probatorios que pongan en duda su contenido.

En el caso de Zapla, consideró acreditado que en el sector identificado por el árbitro como parcialidad visitante se colgaron banderas y desde allí se arrojaron bombas de estruendo al campo de juego. De todos modos, al momento de graduar la sanción, tuvo en cuenta que el club actuaba como visitante, que el ingreso de público visitante estaba prohibido y que no se acreditó que la institución hubiera organizado, promovido o facilitado el ingreso de esas personas.

Para Talleres, el Tribunal remarcó su responsabilidad como club local y organizador del espectáculo. En ese sentido, señaló deficiencias en el dispositivo de seguridad y control por la presencia de personas identificadas con la parcialidad visitante, la utilización de pirotecnia, las interrupciones del partido y los incidentes posteriores.

También consideró acreditado que desde la parcialidad local se arrojaron bengalas al campo de juego y que, finalizado el encuentro, hinchas de Talleres ingresaron al terreno y lanzaron objetos contundentes hacia la parcialidad visitante.

Las sanciones para Talleres y Zapla

El Tribunal resolvió aplicar a la Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla, de Palpalá, una pena condicional de multa por dos fechas, por el valor de 150 entradas.

En tanto, el Club Atlético Talleres de Perico, afiliado a la Liga Jujeña de Fútbol, fue sancionado con una multa por el valor de 200 entradas generales durante tres fechas.

Además, Talleres recibió la suspensión de su estadio por la misma cantidad de fechas.