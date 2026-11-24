Las MMA argentinas sumaron un nuevo hito en el plano internacional gracias a Kevin El Chino Vallejos , quien avanzó siete posiciones en la tabla oficial de la UFC y se ubicó en el tercer lugar de la división pluma , en la que compiten atletas de hasta 145 libras .

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El argentino se encuentra cada vez más cerca de disputar el título mundial de la organización, un desafío que hasta el momento ningún representante argentino logró alcanzar.

El marplatense consiguió escalar posiciones tras imponerse el sábado 21 de noviembre en Doha , Qatar , ante el estadounidense Aljamain Sterling , durante el combate que precedió al enfrentamiento principal del UFC Fight Night 294 . El norteamericano, que supo consagrarse campeón de la categoría gallo en la organización, llegaba a esa jornada ubicado en el cuarto lugar del ranking pluma .

La victoria de Vallejos fue por decisión unánime de los jueces, resultado que le permitió acumular su quinto triunfo consecutivo en UFC y acercarse al grupo de contendientes que aspiran a destronar al australiano Alexander Volkanovski , actual dueño del cinturón de la división.

“Quedo a las órdenes de Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145 (libras). Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”, expresó el argentino luego de conseguir la victoria el sábado. El avance de siete posiciones en la clasificación lo dejó bien ubicado entre los principales candidatos a disputar el título.

En los primeros puestos de la división, por detrás de Volkanovski, se encuentran Movsar Evloev, quien ocupa el primer lugar, y Diego Lopes, ubicado segundo. Vallejos ya tuvo la oportunidad de medirse con los dos. Ahora, la incógnita pasa por conocer qué decisión tomará el vigente monarca respecto de un posible cambio de categoría.

En caso de subir de peso, el título pluma quedaría sin dueño y el argentino podría incrementar sus posibilidades de pelear por él. Si, en cambio, el experimentado luchador de 38 años continúa defendiendo la corona, podría concretarse un enfrentamiento que marcaría un doble acontecimiento histórico para la Argentina.

La victoria ante Aljamain Sterling impulsó a Vallejos al tercer puesto

La presentación en el ABHA Arena de Doha fue la prueba más exigente que afrontó hasta ahora el representante argentino. Ante Sterling, reconocido por su capacidad para llevar las peleas al suelo y dominar a sus oponentes mediante la lucha, Vallejos apostó por ajustar su planteo y priorizó impedir las caídas, además de mantener el combate en posición vertical.

El marplatense logró neutralizar 11 de las 12 maniobras de derribo que intentó su contrincante. Esa efectividad le permitió impedir que el estadounidense desarrollara su estrategia durante los tres rounds. Además, el argentino registró 37 impactos significativos, mientras que Sterling consiguió conectar 32.

La totalidad del jurado consideró que Vallejos había sido superior a su oponente. Los puntajes fueron de 30-27, 30-27 y 29-28, todos favorables al argentino, que se llevó el combate por fallo unánime y provocó un cambio importante en el escenario de la categoría.

Con este resultado, el marplatense extendió a cinco su racha de victorias dentro de la UFC. En sus presentaciones anteriores a la pelea con Sterling, había derrotado al surcoreano Seung Woo Choi por nocaut técnico durante el primer round, se impuso ante Danny Silva por decisión unánime y venció a Giga Chikadze mediante un contundente golpe giratorio que terminó en nocaut.

En otro de sus antecedentes destacados, superó a Josh Emmett antes de que terminara el primer asalto. Tanto ese triunfo como el conseguido frente a Chikadze fueron reconocidos con el premio a Actuación de la Noche.

Kevin Vallejos, que nació el 8 de diciembre de 2001, comenzó su recorrido deportivo en el gimnasio Brothers of Life MMA, ubicado en Mar del Plata. Su primera presentación profesional tuvo lugar en septiembre de 2021 y, posteriormente, logró consagrarse campeón en las divisiones gallo, pluma y ligero de la promotora Samurai Fight House.

El argentino acumula un historial profesional de 19 combates ganados y apenas una derrota en las artes marciales mixtas. Su único traspié fue ante el brasileño Jean Silva, actualmente quinto en el ranking de UFC, durante el Dana White’s Contender Series de septiembre de 2023. Un año después, en septiembre de 2024, volvió a participar de ese certamen y consiguió el contrato con la organización tras noquear a Cam Teague.

A partir de ese momento, todas sus presentaciones tuvieron lugar en la principal compañía de MMA del mundo. Allí consiguió tres triunfos por nocaut, frente al surcoreano Seungwoo Choi, el georgiano Giga Chikadze y el estadounidense Josh Emmett. A esos resultados se sumaron dos victorias definidas por los jueces, una contra el norteamericano Danny Silva y otra en su reciente presentación.

Desde que debutó oficialmente en la UFC, en marzo de 2025, Vallejos fue construyendo una trayectoria ascendente que le permitió acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Su triunfo sobre Sterling, que llegaba a Doha como cuarto del escalafón, representó un avance decisivo para instalarse entre los principales aspirantes de la división: pasó a ocupar el sexto puesto.

Tras conocerse la decisión de los jueces, Vallejos dejó en claro cuál es su próximo objetivo deportivo. “Quedo a las órdenes de Volkanovski”, manifestó ante los medios, al referirse a Alexander Volkanovski, actual dueño del título mundial de la categoría pluma.

Los movimientos que se producen en la división podrían favorecer las aspiraciones del argentino. Por un lado, el brasileño Diego Lopes competirá en el peso ligero, mientras que el ruso Movsar Evloev viene de sufrir una derrota frente a Volkanovski en UFC 333.

Sin embargo, Volkanovski ya consiguió imponerse en dos oportunidades ante Lopes, ambas por decisión unánime, en enfrentamientos disputados entre abril de 2025 y enero de 2026. Más recientemente, hace aproximadamente un mes, el australiano venció por nocaut a Evloev en el octágono.

Por su parte, el brasileño, segundo en la clasificación del peso pluma, volverá a competir este sábado 12 de diciembre, aunque lo hará en la categoría de 155 libras. Su rival será Charles Oliveira, tercero del ranking ligero, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

A partir de este panorama, Kevin Vallejos se perfila como uno de los posibles aspirantes a enfrentar al campeón por la corona durante 2027. Otra posibilidad sería que dispute el título si queda vacante, una situación que podría darse si el australiano decide competir en una categoría superior. Su ubicación en el tercer escalón de la clasificación lo coloca en una posición privilegiada para entrar en la carrera por el campeonato.

El próximo compromiso del marplatense podría marcar un antes y un después para el deporte argentino, ya que está en juego la posibilidad de que el país tenga, por primera vez, un luchador en una pelea por el máximo título de la UFC.