La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) anunció que Estados Unidos albergará la Copa América 2028 . El torneo de selecciones se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de ese año. En el marco de la continuidad del acuerdo de cooperación entre ambas entidades, la competencia contará con 16 equipos en total.

Los 10 países sudamericanos que integran la Conmebol y otros seis conjuntos pertenecientes a la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol ( Concacaf ).

Así, Estados Unidos volverá a ser anfitrión del campeonato regional, luego de haber organizado la edición de 2024 y de ser el principal escenario de la Copa del Mundo 2026 . La Argentina , por su parte, llegará a la próxima cita como vigente campeona del certamen.

La Copa América 2028 , que tendrá su 49.ª edición , volverá a disputarse en territorio estadounidense por tercera ocasión . Los antecedentes se remontan a 2016 , cuando Chile se consagró tras vencer a la Argentina en la definición por penales, y a la última edición celebrada en 2024 .

Los seis equipos de Concacaf que participarán en el campeonato conseguirán su clasificación en función de los resultados que obtengan en la Copa Oro 2027, que se desarrollará entre el 17 de junio y el 11 de julio del próximo año.

Desde la Conmebol explicaron que el sistema de clasificación estará basado en el rendimiento de cada selección durante la competencia. “Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, señalaron en el anuncio oficial.

El ranking de ganadores de la Copa América

“La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente", se informó.

"Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos”, concluyó Alejandro Domínguez, presidente de la entidad sudamericana.

En tanto, Víctor Montagliani, titular de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, se refirió a la realización del torneo y expresó: “Nuestra alianza estratégica con la Conmebol refleja el compromiso de nuestra Confederación con el crecimiento del fútbol y la creación de más oportunidades para nuestras Asociaciones Miembro y sus selecciones nacionales. Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la Copa América a nuestra región en 2028"

Una oportunidad para las selecciones de Concacaf

En esa línea, se puntualizó: "Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro Concacaf. Esperamos trabajar junto a la Conmebol, las sedes anfitrionas y otros actores clave para organizar un torneo de primer nivel que refleje la pasión, la calidad y el potencial del fútbol en todo el continente”.

La edición más reciente de la Copa América tuvo lugar en Estados Unidos, en 2024, y terminó con una nueva consagración de la Selección argentina. En la final, disputada en el Hard Rock Stadium de Miami, el conjunto nacional derrotó 1-0 a Colombia en el alargue, gracias a la anotación de Lautaro Martínez.

Con Lionel Scaloni al frente y Lionel Messi como una de las figuras del equipo, la Albiceleste sumó su 16ª corona en la historia del campeonato sudamericano. Previamente, Estados Unidos también había sido sede de la edición especial de 2016, en la que Chile se impuso ante Argentina por penales.

En la edición de 2024, además del país anfitrión, Estados Unidos, participaron otras cinco selecciones de Concacaf: Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá. Todas consiguieron su lugar en el campeonato a través de la Liga de Naciones de esa confederación, correspondiente a la temporada 2023/24.

Canadá fue el equipo de esa región que tuvo la mejor actuación: llegó a las semifinales, donde cayó frente a la Argentina, y posteriormente perdió ante Uruguay en el partido por el tercer puesto.

En la Copa América Centenario de 2016, Estados Unidos compartió la competencia con México, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Haití, entre los representantes de Concacaf. El conjunto anfitrión alcanzó las semifinales, donde fue derrotado por Argentina, y luego perdió frente a Colombia en el duelo por el tercer lugar.

En 2021, la Selección argentina volvió a levantar el trofeo, esta vez en el Maracaná de Río de Janeiro, tras imponerse a Brasil en su propio territorio. El triunfo llegó con un tanto de Ángel Di María y en un contexto particular, marcado por las restricciones de asistencia que todavía regían debido a la pandemia de coronavirus.