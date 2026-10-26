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26 de octubre de 2026 - 07:50
Deportes.

Gimnasia de Jujuy quedó cuarto en la tabla y el sábado jugará el último partido de la fase regular

Gimnasia de Jujuy cayó de local ante Atlanta y le resta un solo partido para finalizar la fase regular del torneo de la Primera Nacional. Mirá cómo quedó en la tabla.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones

La derrota frente al Bohemio dejó al Lobo en el cuarto puesto de la Zona B, con 58 puntos. De esta manera, Gimnasia de Jujuy quedó sin posibilidades matemáticas de disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Así están las principales posiciones:

  1. Tristán Suárez: 63 puntos.

  2. Atlanta: 61 puntos.

  3. Temperley: 60 puntos.

  4. Gimnasia de Jujuy: 58 puntos.

Aunque ya no puede alcanzar al líder, Gimnasia de Jujuy todavía tiene la oportunidad de mejorar su ubicación en la última jornada, un aspecto importante para definir los cruces del Reducido.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy el último partido de la fase regular

El Lobo visitará a San Martín de San Juan el próximo sábado 31 de octubre, por la Fecha 36 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

Una vez finalizada esta jornada, quedarán establecidas las posiciones definitivas de las zonas y los enfrentamientos de la primera instancia eliminatoria.

Cómo se juega el Reducido de la Primera Nacional 2026

El Torneo Reducido definirá el segundo ascenso a la Primera División mediante un sistema de eliminación directa.

Participarán 15 equipos, aunque solamente 14 comenzarán a disputar la primera fase. Serán aquellos que terminen entre el segundo y el octavo puesto de las zonas A y B. El participante restante será el perdedor de la final por el primer ascenso, que se incorporará directamente en los cuartos de final.

Primera fase - octavos de final: cruces, localía y ventaja deportiva

Los octavos de final se jugarán a partido único, con siete enfrentamientos entre equipos de diferentes zonas y sin sorteo. Los cruces serán los siguientes:

  • 2° de la zona A vs 8° de la zona B
  • 2° de la zona B vs 8° de la zona A
  • 3° de la zona A vs 7° de la zona B
  • 3° de la zona B vs 7° de la zona A
  • 4° de la zona A vs 6° de la zona B
  • 4° de la zona B vs 6° de la zona A
  • 5° de la zona A vs el 5° de la zona B

La localía corresponderá al equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones. Además, si el encuentro termina empatado después de los 90 minutos reglamentarios, avanzará a la siguiente fase el conjunto que haya finalizado mejor posicionado en su respectiva zona, gracias a la ventaja deportiva.

Las fechas del Reducido

Según el cronograma que difundió la organización del torneo, la fase regular termina con la fecha 35 (24 de octubre) y la 36 (31 de octubre). Después se reservaron siete fines de semana para definir los ascensos:

  • Fin de semana del 7 y 8 de noviembre: Reducido, octavos de final - PARTIDO ÚNICO
  • 7 de noviembre - Final por el primer ascenso: ganador de la Zona A vs ganador de la Zona B y Reducido, primera fase (partido único)
  • 14 de noviembre - Reducido, cuartos de final IDA
  • 21 de noviembre - Reducido, cuartos de final VUELTA
  • 28 de noviembre - Reducido, semifinales IDA
  • 5 de diciembre - Reducido, semifinales VUELTA
  • 12 de diciembre - Reducido, final IDA
  • 19 de diciembre - Reducido, final VUELTA

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