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23 de octubre de 2026 - 20:33
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Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta: ya están a la venta las entradas para el partido del domingo

El Lobo recibirá a Atlanta este domingo a las 16 en el estadio 23 de Agosto. Los hinchas ya pueden comprar las entradas digitales para el partido.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy recibe a Atlanta en el 23 de Agosto.

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Los hinchas podrán adquirir sus entradas de manera anticipada de manera digital o comprarlas presencialmente el mismo día del encuentro, cuando se habiliten las boleterías del estadio.

Dónde comprar las entradas para Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta

Desde la institución albiceleste informaron que ya está habilitada la venta online mediante la plataforma GlobalFan, donde los simpatizantes pueden gestionar sus entradas para el compromiso ante el Bohemio.

Para comprar las entradas digitales, los hinchas deberán ingresar al siguiente enlace oficial:

COMPRAR ENTRADAS PARA GIMNASIA DE JUJUY VS. ATLANTA

Además, el club confirmó que el domingo 25 de octubre también habrá venta presencial en las boleterías del estadio 23 de Agosto, a partir de las 14 horas, dos horas antes del inicio del partido.

En cuanto al ingreso de personas con discapacidad, será obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Los sectores habilitados serán las tribunas Popular y Preferencial, mientras que la Platea estará destinada exclusivamente a personas con discapacidad motriz y visual.

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Atlanta

El encuentro del domingo será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos, que llegan igualados con 58 puntos en la Zona B de la Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy, dirigido por Hernán Pellerano, ocupa el tercer puesto gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que Atlanta, conducido por Cristian Pellerano, se encuentra en la cuarta posición.

El Lobo viene de conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Nueva Chicago en condición de visitante, con un gol de Francisco Molina, resultado que le permitió mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato y asegurar su participación en la Copa Argentina 2027.

Atlanta, por su parte, llega después de perder 3-1 ante Gimnasia y Tiro de Salta, por lo que buscará recuperarse y sumar tres puntos fundamentales en la pelea por los primeros puestos.

Con Tristán Suárez como líder de la zona con 62 unidades y Temperley como escolta con 60, el conjunto jujeño todavía mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el primer lugar, aunque necesita ganar y esperar otros resultados.

Además, este será el último compromiso de Gimnasia como local durante la fase regular, por lo que se espera un importante acompañamiento de los hinchas en el estadio 23 de Agosto.

A qué hora juega Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta y quién será el árbitro

El partido se disputará el domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

El árbitro principal será Gonzalo Pereira, quien dirigirá por primera vez al Lobo durante la temporada 2026. Estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Diego Romero como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

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