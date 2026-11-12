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12 de noviembre de 2026 - 19:02
Deportes.

Regional Amateur: Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla jugarán en la tablada por el pase a la final

El encuentro de vuelta por la semifinal del Regional Amateur, será el domingo por la tarde en la Tablada. Cabe recordar que el expreso no podrá jugar en su estadio debido a una sanción.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
En la ida igualaron 1 a 1.

En la ida igualaron 1 a 1.

El clásico jujeño entre Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla ya tiene escenario confirmado. El Consejo Federal de Fútbol determinó que el partido de vuelta de las semifinales de la Región Norte se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 16:45, en el estadio La Tablada de San Salvador de Jujuy.

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La definición llegó después de varias idas y vueltas respecto al lugar donde debía jugarse el encuentro. La dirigencia de Talleres de Perico había solicitado disputar la revancha en su propio estadio, pero el pedido finalmente no fue aceptado.

Con esta resolución, La Tablada quedó oficialmente establecido como el escenario del encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Región Norte.

Un equipo jujeño irá a la final

Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla volverán a enfrentarse en un partido decisivo, con el objetivo de conseguir la clasificación a la final regional. El encuentro de ida quedó 1 a 1, con la llave abierta para cualquiera de los dos.

En la otra llave, San Antonio de Salta le ganó 1 a 0 a Concepción de Tucuman y jugarán la vuelta para saber quien asciende.

De esta manera, ambos equipos ya conocen dónde y cuándo deberán afrontar la revancha, en un encuentro que tendrá como premio el pase a la final de la Región Norte.

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