Regional Amateur: Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla jugarán en la tablada por el pase a la final

En la ida igualaron 1 a 1.

El clásico jujeño entre Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla ya tiene escenario confirmado. El Consejo Federal de Fútbol determinó que el partido de vuelta de las semifinales de la Región Norte se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 16:45, en el estadio La Tablada de San Salvador de Jujuy.

La definición llegó después de varias idas y vueltas respecto al lugar donde debía jugarse el encuentro. La dirigencia de Talleres de Perico había solicitado disputar la revancha en su propio estadio, pero el pedido finalmente no fue aceptado.

Por qué Talleres de Perico no puede jugar en su estadio El conjunto periqueño debe cumplir una sanción de tres fechas sin jugar como local en su cancha, motivo por el cual el Consejo Federal rechazó el planteo presentado por la institución.

Con esta resolución, La Tablada quedó oficialmente establecido como el escenario del encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Región Norte.

Un equipo jujeño irá a la final Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla volverán a enfrentarse en un partido decisivo, con el objetivo de conseguir la clasificación a la final regional. El encuentro de ida quedó 1 a 1, con la llave abierta para cualquiera de los dos. En la otra llave, San Antonio de Salta le ganó 1 a 0 a Concepción de Tucuman y jugarán la vuelta para saber quien asciende. De esta manera, ambos equipos ya conocen dónde y cuándo deberán afrontar la revancha, en un encuentro que tendrá como premio el pase a la final de la Región Norte.

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