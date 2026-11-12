Luz Segovia hizo podio en los Juegos Evita y dejó a Jujuy entre los mejores del país

La atleta jujeña Luz Segovia consiguió el podio en los 80 metros con vallas en los Juegos Nacionales Evita 2026 y también logró llegar a la final de salto en alto. La joven visitó los estudios de Radio City junto a su entrenador, Jaime Rodríguez, para compartir su experiencia y analizar los resultados obtenidos.

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"Súper contenta, feliz por mi logro" "Súper contenta, feliz por mi logro"

Expresó la deportista, quien participó por cuarta vez en los Juegos Evita y consiguió subirse al podio en su última edición.

Su entrenador destacó la importancia del resultado para el atletismo provincial, que llevaba varios años sin conseguir medallas en esta competencia nacional. "Después de sacrificio, entrenamiento y muchas ganas pudo subirse al podio", señaló.

Una medalla que llegó después de cuatro participaciones

Luz explicó que los 80 metros con vallas son su especialidad y la prueba a la que dedica mayor tiempo de entrenamiento. Aunque reconoció que inicialmente esperaba un resultado mejor, con el paso de los días comenzó a valorar el tercer puesto conseguido.

"Siento que podría haber dado mucho más, pero igual estoy muy contenta" "Siento que podría haber dado mucho más, pero igual estoy muy contenta"

Contó la joven, quien aseguró que su intención es continuar compitiendo y mejorar sus marcas.

Rodríguez remarcó que el resultado tiene un valor especial por la cantidad de atletas que participan de las instancias clasificatorias en todo el país. Además, explicó que en una carrera de aproximadamente 12 segundos cualquier error puede definir el resultado.

Según relató, Luz tuvo una salida que no fue del todo prolija, pero consiguió recuperarse durante la competencia y asegurar su lugar en el podio.

El balance del atletismo jujeño en los Juegos Evita

El entrenador también analizó el desempeño de la delegación provincial y destacó el trabajo conjunto de los profesores que acompañaron a los atletas.

Señaló que Jujuy logró cumplir varios de los objetivos planteados, tanto con deportistas que buscaban acceder a las finales como con aquellos que tenían posibilidades de conseguir una medalla.

También mencionó el trabajo de la escuela de atletismo Meraki, impulsada por Aldana Noceda, y la participación de otros entrenadores en la formación de nuevos deportistas.

Sin embargo, Rodríguez advirtió sobre las diferencias de preparación que existen entre provincias. Explicó que algunos competidores comienzan a entrenar desde los 10 años y llegan a los Juegos Evita con varios años de experiencia.

En ese contexto, planteó la importancia de acompañar el crecimiento deportivo de los adolescentes y permitirles desarrollar autonomía para afrontar las dificultades que surgen durante las competencias.

El próximo objetivo: prepararse para la temporada 2027

Tras conseguir la medalla de bronce, Luz Segovia confirmó que quiere continuar con el atletismo y asumir un mayor compromiso con su preparación.

"Quiero tomármelo en serio y tener esa disciplina de no faltar" "Quiero tomármelo en serio y tener esa disciplina de no faltar"

Aseguró al hablar sobre sus próximos entrenamientos.

Por su parte, Rodríguez adelantó que la pretemporada comenzará el 30 de noviembre, con una planificación orientada a las competencias de 2027.

Antes de esa fecha, los atletas participarán de un torneo regional que reunirá a deportistas de distintas provincias. El entrenador indicó que el año pasado asistieron más de 500 jóvenes y que para esta edición ya se confirmó la presencia de más de 100 participantes de Catamarca.

La joven también habló sobre sus aspiraciones deportivas y reconoció que sueña con alcanzar el primer puesto en futuras competencias y, eventualmente, participar en torneos internacionales.

Para su entrenador, el próximo desafío será sostener la constancia y la disciplina necesarias para continuar progresando dentro del atletismo.