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8 de noviembre de 2026 - 09:23
Deportes.

Juegos Evita: Jujuy regresa de Mar del Plata con medallas y destacados resultados deportivos

La delegación jujeña cerró su participación en los Juegos Evita con medallas en distintas disciplinas y regresará este sábado desde Mar del Plata

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Juegos Evita: Jujuy regresa de Mar del Plata con medallas y destacados resultados deportivos

Juegos Evita: Jujuy regresa de Mar del Plata con medallas y destacados resultados deportivos

La delegación de Jujuy regresaró este sábado a San Salvador de Jujuy luego de una semana de competencias en Mar del Plata, donde participó de una nueva edición de los Juegos Evita. Los deportistas provinciales consiguieron medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas, además de importantes resultados en deporte convencional y adaptado.

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La participación jujeña dejó varios logros individuales y colectivos, con atletas que se destacaron en sus respectivas categorías y representaron a la provincia en uno de los encuentros deportivos más importantes del país.

Las medallas que consiguió Jujuy en los Juegos Evita

Entre los resultados más destacados, Mateo Maidana obtuvo la medalla de plata en boxeo. Por su parte, Joaquín Chaile y Lila Albesa consiguieron medallas de bronce en karate.

En deporte adaptado, Thiago Vega se consagró campeón y obtuvo la medalla de oro en tenis de mesa. Además, junto a Dylan Saavedra, alcanzó la medalla de plata en la modalidad dobles.

El atletismo también sumó resultados para la delegación jujeña. Sebastián Velázquez consiguió el bronce en lanzamiento de bala, mientras que Mía Cornu Ocampo obtuvo su tercera medalla en el certamen, esta vez en los 200 metros llanos.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Misael Condorí, en Clash Royale, y Dylan Calizaya, en FC. Ambos llegaron a las finales de sus respectivas competencias y consiguieron medallas de plata.

Destacada participación en deporte adaptado y vóley de playa

El equipo jujeño de básquet adaptado 3x3 sobre silla de ruedas alcanzó el segundo puesto de la competencia. El conjunto llegó invicto a la final, donde se enfrentó a Córdoba y obtuvo la medalla de plata.

En vóley de playa, la dupla integrada por Sol Medina y Luciana Hinojosa finalizó en el sexto lugar, luego de una destacada actuación durante la fase regular.

Estos resultados se sumaron a las medallas obtenidas en las disciplinas individuales y reflejaron la participación de los representantes jujeños en diferentes modalidades deportivas.

El acompañamiento de la provincia a los deportistas

El director de Deporte Infantojuvenil, Leandro Calvetti, destacó el respaldo del Gobierno provincial y el trabajo de la Secretaría de Deportes para garantizar la participación de los atletas jujeños en Mar del Plata.

Calvetti señaló que esta edición contó con una nueva generación de deportistas, entre ellos jóvenes que atravesaron cambios de categoría y otros que participaron por primera vez en instancias nacionales.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el deporte provincial y generar oportunidades para que más chicos y chicas puedan competir y representar a Jujuy en encuentros de alcance nacional.

Cuándo regresa la delegación jujeña

Después de una semana de actividad deportiva en Mar del Plata, los integrantes de la delegación iniciaron este sábado el viaje de regreso a San Salvador de Jujuy.

La provincia culmina así una nueva participación en los Juegos Nacionales Evita, con medallas en distintas disciplinas, destacados desempeños individuales y colectivos y nuevas experiencias para los jóvenes deportistas que representaron a Jujuy.

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