Jujuy celebra sus raíces: arrancaron las actividades por la Semana de la Tradición

Con la presencia de las paisanas provinciales y representantes de instituciones tradicionalistas, comenzaron las actividades por la Semana de la Tradición en Jujuy. La propuesta busca poner en valor las costumbres gauchas, la identidad cultural y las expresiones que forman parte de la historia de la provincia.
La apertura se realizó este sábado 7 de noviembre en San Salvador de Jujuy, con la participación de delegaciones y referentes del ámbito tradicionalista que se sumaron a esta celebración.
La Federación Gaucha Jujeña organizó un cronograma que se desarrollará durante ocho días y que tendrá como protagonistas a gauchos, paisanas, agrupaciones y centros tradicionalistas.
Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades que se vienen
La programación continuará este domingo 8 de noviembre con propuestas culturales y actividades de campo en el predio de la Federación Gaucha Jujeña. También se realizará la proclamación de la Paisana Nacional de la Tradición y sus Donosas.
Uno de los momentos centrales será el martes 10, cuando se conmemore el Día de la Tradición con un acto en Plaza Belgrano, luego de una visita protocolar a Casa de Gobierno.
La agenda también incluirá una mateada popular, recorridos turísticos por Purmamarca y visitas a espacios culturales.
Desfile gaucho y peña folklórica para el cierre
El sábado 14 de noviembre llegará una de las jornadas más esperadas, con el desfile gaucho sobre avenida Forestal, en Alto Comedero. Allí participarán agrupaciones, fortines e instituciones tradicionalistas.
Además, se desarrollará una instancia clasificatoria vinculada al Festival de Jesús María 2027 y se realizará la proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición.
El cierre será con una peña folklórica que reunirá música, baile y expresiones culturales para despedir una semana dedicada a mantener vivas las raíces y costumbres jujeñas.
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