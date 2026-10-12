Juegos Nacionales Evita de esports: Jujuy ya tiene a los representantes 

Los deportes electrónicos continúan creciendo en Jujuy y este año alcanzaron una participación récord en los Juegos Forja 2026 . Según estimaciones de la Asociación Jujeña de Deportes Electrónicos, alrededor de 2.500 jóvenes participaron de las competencias de esports y clasificatorias que se realizaron en distintos puntos de la provincia.

Gamer. Tiene cuatro títulos en Jujuy y sueña con representar al país en los esports

Luis Pérez, presidente de la Asociación Jujeña de Deportes Electrónicos , destacó el crecimiento de los esports y el trabajo realizado para llevar las competencias al interior provincial. Además, confirmó que los mejores jugadores representarán a Jujuy en los Juegos Nacionales Evita, previstos para noviembre.

"Han competido en los esports, más o menos según los cálculos que tenemos, aproximadamente 2.500 chicos" , expresó Pérez, quien remarcó que la edición 2026 tuvo una organización diferente a la del año pasado. El principal objetivo fue descentralizar las competencias y brindar oportunidades a jóvenes de localidades alejadas de San Salvador de Jujuy.

"Esta vez, distinto a lo que fue el año pasado, lo que hicimos fue unas clasificatorias alrededor de toda la provincia. Dijimos: tratemos de llevar esto al interior" , explicó. Las instancias clasificatorias se desarrollaron en Tres Cruces, Santa Clara, Rinconada, El Fuerte y Tilcara, con la participación de jóvenes provenientes de numerosas localidades.

Luis Pérez y los esports

"Primero en Tres Cruces, donde participaban más de 20 localidades; después en Santa Clara participaron 11 localidades", detalló. Los mejores jugadores de cada instancia obtuvieron su lugar en la final provincial, que se disputó durante el fin de semana.

"La verdad es que estuvo más federal que nunca, mucha más participación que otras veces. Fue un desgaste bastante enorme, pero queríamos realmente que la oportunidad llegue para todos", aseguró Pérez. El dirigente también agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, especialmente por la colaboración en los aspectos logísticos.

Jujuy se prepara para competir en los Juegos Nacionales Evita

Pérez adelantó que la delegación jujeña tiene previsto viajar el 1 de noviembre para participar de las competencias nacionales, con un regreso estimado para el 7 u 8 del mismo mes. Según explicó, el torneo contempla una fase de grupos, instancias eliminatorias y finales distribuidas en tres jornadas de competencia.

Además, destacó que el desarrollo de los deportes electrónicos no se limita a Jujuy, ya que también se trabaja en la organización de competencias en otras provincias, entre ellas Salta, Tucumán, Corrientes, Neuquén, San Juan y San Luis. "Este año también se van a dar copas provinciales a la provincia que tenga más medallas en esports, cosa que no teníamos el año pasado", señaló.

En ese sentido, adelantó que existen gestiones para que los deportes electrónicos puedan convertirse en una disciplina oficial de los Juegos Nacionales Evita a partir de 2027. "Ya estamos en tratativas para que el año que viene sea disciplina oficial y pueda haber un circuito mucho más grande", afirmó.

Juegos Nacionales Evita de esports: Jujuy ya tiene a los representantes

Dylan Calizaya cumplió su sueño y representará a Jujuy

Uno de los protagonistas de la jornada fue Dylan Calizaya, quien se consagró campeón provincial de EA SPORTS FC 26, el videojuego de fútbol conocido popularmente como FIFA, y consiguió su clasificación para los Juegos Nacionales Evita.

El joven contó que alcanzar este objetivo significó cumplir una promesa que había realizado después de perder la final del año pasado frente a Bruno Puca, medallista de oro. "Desde ese momento yo se lo prometí a Luis y a mi familia, de que yo sí o sí en 2026 iba a representar a Jujuy. Entonces me puse a entrenar todo el año, intenté mejorar, intenté ver todos esos errores que tenía", relató.

Calizaya aseguró que la competencia fue mucho más exigente que en la edición anterior, debido al crecimiento del nivel de los participantes. "Hoy en día veo a los chicos y están utilizando cosas que básicamente utilizan los profesionales", comentó.

Según explicó, ya no alcanza con dominar los pases y los movimientos básicos, sino que los jugadores deben desarrollar estrategias más complejas, como los desmarques, la cobertura defensiva y la lectura del rival.

Una final emocionante que se definió con una remontada

El camino de Dylan hacia el título provincial no fue sencillo. Durante el torneo, disputado bajo el sistema de doble eliminación, volvió a enfrentarse con Bruno Puca, quien logró vencerlo por 5 a 3 y lo envió al cuadro de perdedores. Lejos de rendirse, Calizaya ganó su siguiente encuentro por 6 a 3 y consiguió una nueva oportunidad de disputar la final.

En el enfrentamiento decisivo, Bruno comenzó ganando y llegó a ponerse 3 a 1 arriba en el marcador. Fue entonces cuando ocurrió un gesto de compañerismo que Dylan recordó especialmente. "Bruno estaba al lado mío jugando y me dice: 'Tranquilo, ahora te queda tiempo, lo podés empatar'. Eso me subió el ánimo a mil", expresó.

El joven consiguió igualar el partido 3 a 3 y posteriormente se quedó con la victoria en el tiempo suplementario. Sin embargo, debido al formato de doble eliminación, todavía debía ganar otro encuentro para consagrarse campeón.

"Ya el segundo partido entré reconfiado", contó Dylan, quien logró imponerse por 4 a 2 y quedarse con el título provincial. "Como me dice Luis, yo no bajé la cabeza y le metí uno más. Y era campeón", recordó emocionado.

Quiénes representarán a Jujuy en los esports nacionales

De acuerdo con lo informado por Luis Pérez, Dylan Calizaya será uno de los representantes provinciales en EA SPORTS FC, mientras que Visael Condori competirá en Clash Royale. Ambos tendrán el desafío de medirse con jugadores de otras provincias en una competencia que, según los organizadores, tendrá un nivel superior al de 2025.

"El año pasado era más participativo. Ahora cada uno está buscando el mejor y muchos van a buscar directamente el oro", señaló Pérez. La participación de aproximadamente 2.500 jóvenes en los Juegos Forja de esports refleja el crecimiento de una actividad que busca consolidarse dentro del calendario deportivo provincial y nacional, con oportunidades para chicos de distintas localidades de Jujuy.