Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y los partidos que le quedan

Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy empató el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro de Salta y quedó cuarto en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Hernán Pellerano ganaba 2-0, pero en los últimos minutos el Albo llegó a la igualdad y le impidió al Lobo dar el salto que buscaba en la pelea de arriba.

Cómo quedó en la tabla Gimnasia de Jujuy El empate entre jujeños y salteños, sumado a los resultados de los otros competidores directos, dejó a Gimnasia de Jujuy en la cuarta posición de la Zona B, con 55 puntos.

En la parte alta de la tabla, Atlanta aparece tercero con 58 unidades, mientras que Tristán Suárez y Temperley comparten la punta igualando con 59 puntos.

Los equipos que pelean por el Reducido A tres fechas del final del torneo, los equipos ubicados hasta el octavo puesto ingresarán al Reducido, donde buscarán un lugar en la final por el segundo ascenso.

Los últimos tres partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy tendrá que disputar tres partidos decisivos en el cierre de la fase regular de la Primera Nacional. Por la Fecha 34, el Lobo visitará a Nueva Chicago. Luego, jugará su último partido como local en el Estadio 23 de Agosto el domingo 25 de octubre, cuando reciba a Atlanta. En la última fecha, el equipo de Hernán Pellerano tendrá otro cruce clave: visitará a San Martín de San Juan. Después del empate en el clásico del norte, Gimnasia de Jujuy sigue en zona de Reducido, pero ya no tiene margen para dejar puntos en el camino si quiere terminar lo más arriba posible.

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