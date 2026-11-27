El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy. La advertencia estará vigente durante la noche del sábado 28 de noviembre y alcanzará a sectores de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

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De acuerdo con el organismo nacional, las condiciones podrían complicarse durante las últimas horas del sábado, especialmente en las localidades incluidas en el aviso meteorológico.

El SMN informó que la advertencia comprende gran parte del territorio provincial, incluyendo los siguientes sectores:

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi.

Valles y Yungas:

El Carmen.

Ledesma.

Palpalá.

San Antonio.

San Pedro.

Santa Bárbara.

Valle Grande.

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano.

Zona baja de Tilcara.

La alerta está prevista para la noche del sábado, entre las 18 y las 24 horas, aunque las condiciones meteorológicas podrían variar según cada localidad.

Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia se espera

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas alcanzadas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentar características localmente fuertes.

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes de viento.

En cuanto a la cantidad de agua, el SMN anticipó acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

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