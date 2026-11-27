Una historia protagonizada por tres animales rescatados generó repercusión en las redes sociales. Estanislao, un puma que perdió la visión cuando era cachorro, desarrolló un vínculo especial con dos pequeños zorros que quedaron huérfanos después de que su madre muriera atropellada en una ruta.

País. Ley de Ludopatía: qué cambia con las apuestas online y desde cuándo regirá

Economía. El riesgo país cayó más de 110 puntos y volvió a ubicarse por debajo de los 1.000: qué pasa con el dólar

Las imágenes compartidas por la reserva Pumakawa de la provincia de Córdoba muestran al felino mientras lame y acicala a los zorritos, acompañando esos gestos con un suave ronroneo. El comportamiento llamó la atención por la relación que se formó entre animales de diferentes especies.

Los cachorros habían sido encontrados por vecinos a un costado de la Ruta 5, junto al cuerpo de su madre. Tras el hallazgo, fueron trasladados a la institución para recibir protección y los cuidados necesarios.

La vida de Estanislao cambió en julio de 2017, cuando todavía tenía pocos meses. En la zona de General Cabrera, Córdoba, sufrió un grave accidente con una cosechadora que le provocó lesiones permanentes.

Una familia que presenció lo ocurrido logró rescatarlo, le brindó asistencia inicial y posteriormente lo llevó a la reserva Pumakawa. Los estudios veterinarios confirmaron que el animal había perdido por completo la vista y que no existía posibilidad de recuperar la visión.

Esta condición le impedía regresar a su ambiente natural, ya que no podría cazar para alimentarse ni reconocer adecuadamente los peligros de su entorno. Por ese motivo, Estanislao permaneció en la reserva, donde cuenta con instalaciones adaptadas y atención especial para su cuidado.

Actualmente tiene alrededor de nueve años y mantiene una relación cercana con Kai Pacha, presidenta de Pumakawa, quien estuvo presente durante su proceso de recuperación.

Dónde queda Pumakawa, la reserva que cuida a los animales

Pumakawa se encuentra en Villa Rumipal, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba. Es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, la rehabilitación y la atención de fauna silvestre.

La institución cuenta con más de tres décadas de trabajo y, según la información publicada en su sitio oficial, ha rescatado a más de 1.000 animales. La convivencia entre Estanislao y los dos zorritos se convirtió en una de las historias que trascendieron el trabajo cotidiano de la reserva, al mostrar el vínculo que puede desarrollarse entre animales de distintas especies.

Al mismo tiempo, el caso permite visibilizar las consecuencias de los atropellamientos en rutas y de otras actividades humanas que afectan a la fauna silvestre.