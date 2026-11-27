Felipe Fort generó repercusión entre sus seguidores luego de compartir una publicación en la que dio a conocer un cambio en su físico . El joven influencer , de 22 años , contó que sumó 10 kilos a su peso en un período de siete meses y acompañó el anuncio con un par de imágenes que no tardaron en circular por las redes sociales .

A través de sus historias de Instagram , el hijo de Ricardo Fort publicó dos fotos que permiten observar la evolución de su cuerpo y contrastar su apariencia en distintos momentos. Junto a las postales, incluyó un breve mensaje que sintetizó el proceso: “10 kilos subidos en siete meses”.

El cambio físico se aprecia con claridad al comparar ambas postales. En la primera, Felipe Fort luce una contextura más fina, con algunos rasgos de desarrollo muscular que ya se distinguían. La otra imagen, capturada siete meses más tarde, muestra una transformación considerable : un cuerpo con más masa, músculos más delineados y una apariencia que evidencia la dedicación puesta en el entrenamiento durante ese lapso.

La modificación de su apariencia está vinculada a una serie de hábitos que incorporó progresivamente. En los últimos meses, Felipe Fort priorizó el ejercicio y adoptó pautas alimentarias más estrictas, aspectos que señaló como fundamentales para alcanzar los resultados que exhibió recientemente.

Tiempo atrás, el influencer había explicado que optó por modificar sus costumbres cotidianas y abandonar los productos ultraprocesados. Incluso, contó que tuvo que evitar consumir chocolates elaborados por la propia empresa de su familia, una muestra de la disciplina que mantuvo para cumplir con sus objetivos.

La incursión de Felipe Fort en la publicidad y el modelaje

Además, su transformación adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta que se desempeña como modelo. Durante el último año, el joven amplió su participación en distintas propuestas vinculadas a la industria de la moda, donde comenzó a ganar mayor visibilidad.

En sus últimas incursiones en la industria, Felipe Fort participó de una producción publicitaria para una marca de productos de belleza, que incluye perfumes, cosméticos y artículos destinados al cuidado de la piel, dentro de un rubro de gran reconocimiento internacional.

Previamente, formó parte de una pasarela del BAFWEEK, ocasión en la que también llamó la atención por llevar una prenda que evocaba a su padre. Se trataba de una campera con una referencia a Ricardo Fort, el empresario que murió en 2013 y que, pese al paso de los años, continúa siendo una figura recordada y presente en la exposición mediática de sus hijos.

En paralelo a los cambios que mostró en su apariencia, Felipe también compartió recientemente aspectos vinculados con su vida sentimental, un costado personal que hasta ahora había comenzado a exponer.

El romance de Felipe Fort con su novia rusa

A mediados de julio, Felipe Fort dio a conocer su relación a través de Instagram, donde publicó varias imágenes tomadas en España junto a una mujer que hasta entonces no había presentado públicamente. Poco después, se supo que era Mary Di, una modelo rusa que vive en Madrid. El posteo cosechó más de 30.000 “me gusta” en apenas dos horas y dio paso a una exposición gradual del noviazgo en sus redes sociales.

Tiempo más tarde, Fort reconstruyó cómo se produjo el primer acercamiento entre ambos. Según explicó, comenzaron a intercambiar mensajes por Instagram, pero como ella no mostraba demasiado interés, resolvió ir hasta Málaga para conocerla cara a cara.

“Al principio no estaba interesada en mí”, reconoció. En medio de aquella salida, un florista se cruzó con ellos y el joven decidió comprarle la totalidad de las flores que llevaba consigo. Un gesto espontáneo que, de acuerdo con lo que contó, habría contribuido a cambiar la dinámica entre ambos y acercarlos.

Tras hacer público su noviazgo, Felipe Fort comenzó a compartir cada vez más momentos junto a Mary Di en sus redes sociales. Desde escenas de la vida diaria hasta videos en los que disfrutan del descanso al aire libre y fotografías que reflejan su intimidad, ambos fueron dejando registro de su relación y de sus demostraciones de cariño ante sus seguidores.

La joven, conocida en Instagram bajo el usuario Merneis, vive en España y utiliza sus redes principalmente para mostrar sus trabajos y producciones vinculadas al modelaje. Se trata de una actividad que también forma parte del camino profesional que Fort viene desarrollando dentro del ámbito de la moda.