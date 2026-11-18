La relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez llegó a su fin y fue la propia influencer quien se encargó de anunciarlo este miércoles mediante una publicación en sus historias de Instagram. Los detalles, en la nota.

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La relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez llegó a su fin y la influencer decidió comunicarlo mediante sus redes sociales.

Este miércoles, la hija de Ricardo Fort publicó una serie de historias en Instagram en las que, además de confirmar la ruptura, lanzó un mensaje con una clara indirecta hacia su expareja. “ Mi vida y exposición es mucha información para inseguros ”, escribió. El vínculo había sido presentado públicamente apenas unos meses atrás.

La ruptura tomó por sorpresa a quienes rodeaban a la pareja y, según trascendió, también al exnovio de Marta Fort. Pochi, de Gossipeame, reveló que le escribió a Juan Manuel Ramírez tras enterarse de la separación y dio a conocer la respuesta que recibió durante su participación en Puro Show (El Trece).

“Él fue muy educado. Me dijo que la verdad que le había sorprendido esta noticia. Puso: ‘Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso’”, relató.

Según el relato de Pochi, Juan Manuel le dio una versión diferente sobre el final del noviazgo: aseguró que fue él quien decidió ponerle punto final al vínculo. “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, le manifestó a la panelista.

Por otra parte, Ramírez hizo hincapié en que siempre mantuvo distancia de la fama de Marta Fort y negó haberse beneficiado de su exposición o de su dinero. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, expresó.

Durante el debate en Puro Show, los panelistas se refirieron al impacto que habría tenido la exposición pública en la relación. Pochi aportó un dato sobre los días previos al anuncio: Martita todavía le escribía a Ramírez y le daba “me gusta” a sus publicaciones, señales que parecían indicar que todo marchaba bien entre ellos.

Además, la panelista hizo referencia al particular comienzo de la relación. Marta había elegido a Juan Manuel Ramírez en un casting realizado para un ciclo de Blender, donde, entre bromas, había manifestado que buscaba un hombre morocho, con tatuajes y buen físico. “Supuestamente, así lo conoció a él”, comentó Pochi.

Qué dicen desde el entorno de Marta Fort

Por otro lado, la panelista reveló que habló con César Carozza, representante legal de los hijos de Fort, quien le aseguró que la ruptura había sido una decisión conversada por ambos.

Sin embargo, el relato no coincide del todo con el de Juan Manuel Ramírez, quien insiste en que fue él quien decidió ponerle fin a la relación. El mensaje que publicó Marta, en cambio, había dejado otra interpretación. “Con esa historia está claro quién está bien y quién está mal”, expresó el uruguayo.

La ruptura llamó la atención porque Marta se había mostrado abierta a hablar de su noviazgo en varias ocasiones. De hecho, durante su paso por MasterChef Celebrity, la influencer contó algunos detalles de la relación que mantenía con el uruguayo y dejó en evidencia el buen momento que atravesaba.