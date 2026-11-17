Durante una entrevista con Moria Casán, Emilia Attias fue consultada sobre la China Suárez y su postura en medio de la polémica que la actriz protagoniza junto a Wanda Nara. Se tomó un momento para hablar del vínculo que construyeron cuando compartieron elenco en Casi Ángeles.

Luego de varias semanas marcadas por las repercusiones del WandaGate, Emilia Attias se pronunció sobre la China Suárez durante una entrevista con Moria Casán.

Al ser consultada por su relación actual con la China Suárez, la actriz explicó que tuvieron algún encuentro ocasional , pero que no mantienen un contacto frecuente en el día a día.

De todas formas, remarcó que el paso por Casi Ángeles generó una unión especial entre quienes formaron parte del elenco. “ Con Euge nos queremos de toda la vida , fuimos compañeras en Casi Ángeles y ese programa nos hermanó con todos. Somos medio familia, por más que no nos veamos todo el tiempo ”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Attias reconoció que hace más de una década que no comparte una comida con su excompañera. Si bien aseguró que se quieren y que tienen pendiente reencontrarse, explicó que sus caminos no suelen coincidir. También manifestó su apoyo hacia la actriz en medio de la exposición mediática que atraviesa.

“La adoro, pero hace mucho que no la veo, que no charlo con ella, que no voy a comer. Dijimos: 'Tenemos que ir a comer'. Nos cruzamos de casualidad en un lugar y nos pegamos un abrazote. Hace más de diez años que no nos sentamos en una mesa a comer. Tiene una vida muy complicada, pero la bancamos”, contó.

La respuesta de Emilia Attias despertó una nueva pregunta de Moria Casán, quien quiso saber si ese respaldo hacia la China Suárez también se extendía a la polémica que protagoniza con Mauro Icardi y Wanda Nara. En ese sentido, la actriz hizo una aclaración y explicó que, si bien mantiene un cariño especial por su excompañera, no conoce en profundidad su presente ni está al tanto de todas sus decisiones.

“No la banco en el sentido de que... A ver, hace años que no tengo una conversación con ella de sentarme. Hay amigas a las que les digo: 'Te amo, pero te equivocaste. No te creas que no sé'”, expresó.

Y agregó que “es mucho todo lo que les pasa a ellas. Hay vínculos que superan esas cosas. La conozco desde los 14 años, la vi crecer. A mí nunca me hizo nada malo. Tengo mil anécdotas con ella, de su parte más hermosa, ¿por qué le voy a negar una cena? La quiero mucho”.

La relación actoral de Emilia Attias y la China Suárez

El vínculo entre las actrices nació hace casi dos décadas, cuando compartieron elenco en Casi Ángeles. La producción de Cris Morena comenzó a grabarse en 2007 y llegó a la televisión el 21 de marzo de ese año, dando inicio a una de las ficciones juveniles más recordadas de la pantalla argentina.

Por aquel entonces, la China Suárez tenía alrededor de 14 o 15 años y daba sus primeros pasos en la ficción juvenil, mientras que Emilia Attias era una de las figuras principales del elenco. Así fue como comenzaron a compartir jornadas de grabación y construyeron el vínculo que mantienen hasta la actualidad.