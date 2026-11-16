Entre fotos y pileta: Zaira y Wanda Nara reavivaron la polémica con la China Suárez y Mauro Icardi

Este domingo , mientras la investigación judicial por una presunta agresión continuaba su curso y las declaraciones cruzadas entre Wanda Nara y la China Suárez seguían generando repercusiones, el conflicto sumó un nuevo escenario : las plataformas digitales .

En apenas unos minutos, Wanda y Mauro Icardi compartieron imágenes que presentaban varias coincidencias : piscinas, espacios verdes, trajes de baño y publicaciones con aparentes indirectas . La similitud entre ambos posteos no pasó inadvertida para sus seguidores, que rápidamente los interpretaron como un nuevo capítulo de su enfrentamiento, esta vez trasladado al terreno de Instagram .

La presentadora de MasterChef Celebrity ( Telefe ) fue la primera en dar señales durante la mañana del domingo, cuando compartió una imagen junto a su hermana Zaira Nara . En la fotografía, ambas aparecen de espaldas , disfrutando del sol en bikini en lo que sería una residencia particular ubicada en Nordelta . La publicación no estuvo acompañada de ninguna frase ni aclaración, por lo que la imagen quedó como único mensaje .

La reacción de Icardi no tardó en aparecer. El futbolista utilizó su perfil oficial para compartir un conjunto de imágenes, cuya primera fotografía era una selfie tomada mientras disfrutaba de la piscina de la “Casa de los Sueños” , la residencia ubicada en el exclusivo barrio privado La Isla , donde actualmente convive con la China Suárez .

Para acompañar la publicación, el delantero optó por una breve frase en inglés: “Sunday Mood, Do not Disturb”, que en español significa “Modo domingo: no molestar”.

En las imágenes que completaban la publicación también aparecía la China Suárez disfrutando de la piscina y los espacios verdes de la propiedad. La actriz lucía una bikini negra y posaba en distintas posiciones: primero, recostada boca abajo sobre un flotador y, más tarde, de frente, junto al borde de la pileta y con los brazos extendidos, una postura que muchos de sus seguidores interpretaron como una provocación.

La respuesta de Mauro Icardi con la China Suárez

La similitud entre las publicaciones de ambos fue advertida rápidamente por los usuarios de las redes sociales. Para quienes seguían de cerca la disputa desde el 6 de noviembre, fecha en la que un procedimiento policial en Nordelta terminó con una denuncia contra Icardi por presuntas lesiones leves agravadas hacia su hija mayor, la seguidilla de posteos de este domingo difícilmente podía considerarse una simple coincidencia.

El conflicto que había generado repercusiones antes de este nuevo cruce virtual también se originó en esa residencia. Hasta allí llegó Wanda acompañada por su actual novio, el empresario Martín Migueles, luego de recibir un mensaje de su hija mayor, de 11 años, en el que la niña aseguraba haber sufrido una agresión por parte de su padre.

El allanamiento en la casa de Mauro Icardi que reavivó el conflicto

A partir de lo sucedido, efectivos policiales acudieron al lugar y una ambulancia brindó asistencia a la menor. En paralelo, la UFI de Género de Tigre, bajo la dirección del fiscal Julio Petrucci, inició una investigación judicial. El jueves 12, Icardi se presentó ante la fiscalía para dar su versión de los hechos: rechazó en tres ocasiones haber golpeado a la niña y, cuando su abogado le hizo la consulta, contestó de manera contundente: “Nunca”. Además, entregó grabaciones y conversaciones de WhatsApp para respaldar su declaración.

De acuerdo con el relato de Icardi, la menor le habría reconocido a la licenciada Fernanda Matera, integrante del Ministerio Público Tutelar, que había realizado una denuncia falsa con el objetivo de que su mamá fuera a buscarla y así conseguir permiso para participar de una reunión con amigos.

Durante el procedimiento policial realizado el 6 de noviembre también se produjo un enfrentamiento verbal entre Wanda y la China Suárez en el ingreso de la propiedad. La discusión quedó grabada y las imágenes salieron a la luz algunos días más tarde, cuando la panelista Angie Balbiani las difundió en el programa Puro Show (eltrece).

En la grabación se escucha a Wanda lanzar fuertes agravios contra la actriz, a quien le dijo: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”. Por su parte, la China optó por no entrar en una discusión y apenas respondió con una breve frase.

Más tarde, la empresaria salió a justificar públicamente su comportamiento. Sostuvo que las imágenes habían sido manipuladas mediante una edición y explicó que su reacción respondió a la actitud de “una madre desesperada”. Asimismo, insinuó que Icardi habría tenido participación en algunas de las publicaciones realizadas por su pareja. “Es tan obvio que fue él. Que me supere. Ayudalo”, manifestó a través de sus historias de Instagram.

Todos estos antecedentes conformaron el escenario desde el cual los usuarios interpretaron las publicaciones compartidas durante el domingo. La fotografía de Wanda con su hermana, la frase elegida por Icardi para transmitir cierta indiferencia y las imágenes de la China disfrutando de la misma residencia en la que tuvo lugar el episodio que dio origen a la investigación judicial bastaron para reavivar la polémica y convertir nuevamente el enfrentamiento en uno de los temas más comentados de las redes sociales.

Mientras tanto, el expediente por presuntas lesiones leves agravadas sigue bajo investigación en la UFI de Género de Tigre. También continúa en vigencia la medida cautelar que establece una prohibición de acercamiento durante 45 días y que impide a Icardi mantener contacto con Francesca. Por el momento, el planteo de apelación presentado por sus representantes legales todavía espera una resolución.