Durante una presentación especial , Matt Damon contó que no necesitó volver al estudio en ningún momento de la filmación de La Odisea para grabar nuevamente sus diálogos. Esto fue posible gracias a las estrictas normas de trabajo de Christopher Nolan , que descarta la utilización del ADR —un procedimiento para sustituir o corregir diálogos en la etapa de posproducción— en sus películas.

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El episodio salió a la luz el martes 10 de noviembre , durante una función especial de La Odisea realizada en Universal City, California . Allí, el intérprete participó de una charla junto a Willie D. Burton , responsable del diseño sonoro de las producciones de Nolan desde Tenet (2020).

Más allá de la sorpresa que generó el comentario, la conversación permitió conocer una de las reglas de trabajo más particulares y rigurosas del cineasta británico: conseguir que las voces y los sonidos queden registrados de forma definitiva durante la filmación, independientemente de las circunstancias que presente el set.

Nolan rechaza el ADR como elección artística, no técnica

El ADR, conocido como sistema de sustitución automática de diálogos, es una práctica habitual dentro del cine. Este método implica que los intérpretes vuelvan a grabar sus parlamentos en un estudio acústico durante la etapa de posproducción, para eliminar posibles sonidos molestos registrados durante la filmación, como ráfagas de viento, el funcionamiento de las cámaras, el tránsito o incluso fallas técnicas en la ejecución de una escena.

Se trata de un recurso tan extendido en la industria que casi todos los proyectos cinematográficos de Hollywood contemplan los gastos que implica desde la etapa inicial de planificación. No obstante, Nolan prefiere prescindir de este procedimiento por una cuestión vinculada a su visión artística.

“Me gusta usar la interpretación que se dio en el momento, en lugar de que el actor la revocalice más tarde”, señaló el cineasta en una charla con Insider, mientras promocionaba Oppenheimer. También reconoció que “Es una elección artística con la que algunas personas no están de acuerdo, y tienen todo el derecho”, de acuerdo con lo publicado por IGN.

La decisión de Nolan de evitar este recurso viene de larga data. Peter Albrechtsen, especialista en diseño sonoro que participó en Dunkirk, ya había comentado a Variety que el cineasta utiliza el ADR en muy pocas ocasiones, por lo que las conversaciones de sus películas se construyen, en gran medida, a partir del audio registrado directamente durante las grabaciones.

“Esto significa que el diálogo puede ser un poco más áspero”, admitió Albrechtsen, aunque destacó que, al mismo tiempo, aportan una sensación de autenticidad extraordinaria, según consignó la publicación.

Burton pasó dos meses grabando sonido bajo cubierta en un barco real

La exigencia de este método de trabajo llegó a otro nivel durante la filmación de La Odisea, el primer largometraje rodado en su totalidad con equipos IMAX. Una parte importante de las escenas se grabó en mar abierto, utilizando una embarcación auténtica y bajo circunstancias extremas. Burton recordó que, durante la charla de seguridad previa a la travesía, el capitán fue contundente al advertirles que “todo en este barco puede matarte”.

Durante dos meses, Burton trabajó desde el sector inferior de la embarcación, donde registraba y combinaba en directo los sonidos de cada situación que se desarrollaba en la cubierta. Mientras los integrantes del rodaje filmaban a la intemperie, expuestos al viento, el oleaje y las precipitaciones recreadas para las escenas, el especialista resguardaba sus dispositivos de posibles entradas de agua cubriéndolos con su propio piloto impermeable. Gracias a ese trabajo, Damon pudo conservar todas sus interpretaciones originales, sin necesidad de volver a grabar ningún diálogo.

“¿De qué manera lograste que no tuviera que volver a grabar ni siquiera uno de mis diálogos para esta producción?”, quiso saber el intérprete al dirigirse a Burton durante el encuentro. Luego recordó que ya habían atravesado una situación similar en Oppenheimer: “Ya lo hiciste conmigo en Oppenheimer. Tuvimos tormentas horribles en el desierto de Nuevo México y yo pensaba: ‘No hay forma de que no tenga que hacer ADR de esto’. Y no hubo nada. Nunca vi algo igual a lo que fuiste capaz de capturar”, expresó Damon, de acuerdo con People.

Para conseguir una grabación de esa calidad, Burton y sus colaboradores despliegan entre 90 y 120 metros de cable (300 a 400 pies) en cada producción de Nolan. De esta manera, pueden ubicar los micrófonos y demás dispositivos en los sectores que ofrecen las mejores condiciones para registrar cada sonido. “Tengo un gran equipo y trabajamos muy duro para capturar el sonido limpio”, destacó el diseñador sonoro.

Las cámaras IMAX silenciosas, una innovación para La Odisea

La incorporación de cámaras IMAX con mecanismos más silenciosos fue clave para simplificar la tarea del departamento de sonido en La Odisea. Estos dispositivos fueron creados especialmente para que Nolan pudiera realizar las grabaciones sin que el funcionamiento de los equipos afectara la nitidez del audio. Se trata del primer largometraje filmado íntegramente con esta tecnología, para el cual la compañía IMAX desarrolló cámaras adaptadas a las necesidades específicas de la producción.

El propio Nolan ya había hecho referencia a los progresos que se estaban desarrollando en este ámbito. “IMAX está fabricando nuevas cámaras que serán aún más silenciosas”, comentó el cineasta. Además, explicó que “El verdadero avance está en la tecnología de software que permite filtrar el ruido de las cámaras. Eso mejoró enormemente en los 15 años que llevo usando estos equipos”, de acuerdo con IGN.

Burton subrayó, además, la importancia del llamado blimp, una cubierta especial que recubre la cámara para reducir el sonido que produce su funcionamiento. Según explicó, este recurso fue fundamental para mejorar las condiciones de grabación en La Odisea: “El blimp de la cámara facilitó mucho la obtención de buen sonido”. También recordó que, en trabajos anteriores con Chris Nolan, debían registrar varias tomas de manera simultánea y volver a filmar determinadas secuencias para obtener el sonido sin las interferencias del equipo de grabación.

Una política de sonido que genera debate en la industria

La postura de Nolan de no utilizar el sistema ADR también despertó cuestionamientos en distintas oportunidades. Uno de los casos que provocó mayores objeciones fue Interstellar (2014), cuando varios cineastas cercanos a él se comunicaron para advertirle que resultaba muy difícil entender las conversaciones de la película.

Las dificultades para distinguir las palabras de Tom Hardy en su interpretación de Bane en The Dark Knight Rises (2012) también desataron críticas. Algo similar ocurrió con el tratamiento sonoro de Tenet (2020), que generó opiniones enfrentadas entre los espectadores: mientras algunos cuestionaron que el audio dificultara la comprensión, otros defendieron esa elección.

El director sostuvo su postura frente a los cuestionamientos y respaldó cada una de sus elecciones. “Siempre me sorprende lo conservadora que es la gente respecto al sonido”, manifestó.

En el libro The Nolan Variations (2020), el cineasta planteó que “puedes hacer una película que se vea como quieras, filmar con tu iPhone, y nadie se quejará. Pero si mezclas el sonido de cierta manera, la gente se alarma”, según consignó People.

Con su estreno en julio y todavía en las salas de cine, La Odisea incorpora otro hito técnico a la trayectoria de Nolan: es el primer largometraje filmado completamente en formato IMAX que no necesitó recurrir al ADR en ninguna de sus escenas. La producción se llevó adelante en distintos puntos de Europa y en medio del océano, con la particularidad de que todas las intervenciones registradas durante el rodaje se conservaron en la versión final.