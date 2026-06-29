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29 de junio de 2026 - 11:33
Mundial.

Matt Damon hincha de la Argentina y Messi: "En mi casa es más importante que yo"

El actor reveló que Lionel Messi es una verdadera figura de culto dentro de su familia y aseguró que Argentina es su selección.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Matt Damon habló de su fanatismo por Messi, su vínculo con Argentina y la pasión futbolera que conoció gracias a su esposa salteña.

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La revelación ocurrió mientras promocionaba La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, junto al actor colombiano John Leguizamo. Sin embargo, la charla rápidamente dejó de lado el cine y pasó al terreno del fútbol.

Ante la pregunta de si en su casa había una bandera argentina y de Messi, Damon respondió entre risas:

“Claro que sí. Más importante que yo”. “Claro que sí. Más importante que yo”.

"Messi, la verdadera estrella de la casa"

El actor contó que Argentina es su selección durante el Mundial, aunque para el partido entre Colombia y Portugal decidió hacer una excepción y apoyar al equipo colombiano por su compañero de reparto.

“Argentina es mi equipo, pero hoy es Colombia, porque mi amigo aquí es de Colombia”, explicó, mezclando español e inglés durante la entrevista.

La escena se volvió viral por la naturalidad con la que Damon habló de Messi y por la forma en la que aceptó, sin demasiada resistencia, que el capitán argentino tiene más protagonismo que él dentro de su propia familia.

El amor por Argentina nació en familia

La relación de Matt Damon con el país comenzó a través de su esposa, Luciana Barroso, nacida en Salta. La pareja se conoció en 2003 en Miami y, desde entonces, el actor fue incorporando costumbres, pasiones y referencias argentinas.

Ese vínculo también lo acercó al fútbol local. Damon se declaró hincha de Boca Juniors y en distintas entrevistas recordó el impacto que le produjo asistir a un partido en Argentina.

En una ocasión, describió aquella experiencia como “la cosa más loca” que había visto, sorprendido por la intensidad de los hinchas, la organización de los sectores y el clima dentro del estadio.

Embed - MESSI DESPLAZÓ A MATT DAMON EN SU PROPIA CASA

De Hollywood a la pasión mundialista

La entrevista tenía como objetivo promocionar La Odisea, película en la que Damon interpreta al héroe griego Odiseo. Sin embargo, Lionel Messi terminó robándose la escena sin siquiera estar presente.

El tono distendido del intercambio también permitió que John Leguizamo explicara la diferencia entre la manera en que los latinoamericanos y los estadounidenses viven el fútbol.

“Para nosotros el fútbol es todo: los colores, la música, la emoción”, expresó el actor colombiano durante la conversación.

Al final, la producción cinematográfica quedó en segundo plano y el momento más recordado fue la confesión de Damon: en una casa llena de amor argentino, ni una estrella de Hollywood puede competir con Messi.

Lo más importante

  • Matt Damon confesó que Messi es más importante que él en su propia casa.
  • El actor aseguró que Argentina es su selección.
  • Está casado con la salteña Luciana Barroso.
  • Su vínculo familiar lo acercó al fútbol argentino.
  • Damon también se declaró hincha de Boca Juniors.
  • La confesión ocurrió durante la promoción de La Odisea.
  • Lionel Messi terminó robándose la escena.

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