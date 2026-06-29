lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 10:05
Mundo.

Mundial 2026: quiénes son los yuotubers argentinos detenidos en Miami

Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Miami durante el Mundial 2026 por intentar ingresar al estadio con credenciales vencidas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Beni y Pato

Los youtubers argentinos, Beni Mármol de 20 años y Pato Perrotta de 26, fueron detenidos en Miami durante el Mundial 2026 tras intentar ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales vencidas.

Lee además
Se definieron los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.
Deportes.

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final
El jujeño que llevó la bandera de Abra Pampa al Mundial.
Deportes.

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Ambos enfrentan cargos por interferir en un evento deportivo, un delito que en Florida contempla penas de hasta cinco años de prisión ya que las credenciales eran de un partido anterior.

Beni y Pato.

El hecho ocurrió durante el encuentro entre Colombia y Portugal, cuando ambos lograron superar tres controles de seguridad antes de ser interceptados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Según el informe oficial, Mármol aseguró que era un "influencer de medios" y que buscaba transmitir el partido en vivo, mientras que Perrotta afirmó haber sido contratado por una empresa de medios y reconoció que las acreditaciones utilizadas ya no tenían validez.

Beni y Pato en el Mundial 2026

Beni Mármol y Pato Perrotta integran una de las duplas conocidas del entretenimiento digital argentino. Desde hace varios años producen contenidos para YouTube junto al creador uruguayo conocido como Bisicleta, con videos centrados en desafíos, experiencias extremas y vlogs de entretenimiento.

Entre sus producciones más populares se encuentran retos como permanecer 24 horas aceptando cualquier propuesta, vivir un día en la calle o realizar desafíos gastronómicos en distintos locales comerciales. Ese formato les permitió acumular millones de reproducciones y consolidar una amplia comunidad de seguidores.

Beni y Pato

Perrotta comenzó su carrera como creador de contenido vinculado al mundo gamer y, con el tiempo, amplió su propuesta hacia el entretenimiento general. Mármol, oriundo de Lanús, se incorporó posteriormente al proyecto y terminó convirtiéndose en uno de sus principales compañeros frente a cámara.

Antes de viajar a Estados Unidos para cubrir el Mundial, los tres integrantes del grupo protagonizaron una apuesta con sus seguidores que terminó con un cambio de look: se tiñeron el cabello de color rosa tras no conseguir la figurita de Lionel Messi en una colección del Mundial.

Delito grave

Los dos fueron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un delito grave contemplado por la legislación del estado de Florida, que prevé penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5.000 dólares.

Un juez del condado de Miami-Dade fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno y, hasta el domingo, ambos permanecían alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La detención se produjo en un contexto de fuertes medidas de seguridad implementadas en el estadio tras los incidentes registrados durante la final de la Copa América 2024, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al mismo escenario deportivo. A raíz de aquellos hechos, las autoridades endurecieron los protocolos y las sanciones para este tipo de infracciones.

Beni y Pato detención

Hasta el momento, ninguno de los dos youtubers realizó declaraciones públicas sobre su detención ni publicó mensajes en sus redes sociales tras el episodio ocurrido en Miami.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Canadá clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Mundial 2026: en vivo minuto a minuto los partidos de este lunes 29 de junio

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto

Lo que se lee ahora
Terremotos en Venezuela.
Mundo.

Confirmaron la muerte de seis argentinos tras los terremotos en Venezuela

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La nevada en Yala vista desde el aire
Tiempo.

Jujuy despide junio con bajas temperaturas y una alerta por fuertes vientos

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral
Jujuy.

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

El jujeño que llevó la bandera de Abra Pampa al Mundial.
Deportes.

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel