Mundial 2026: quiénes son los yuotubers argentinos detenidos en Miami

Los youtubers argentinos , Beni Mármol de 20 años y Pato Perrotta de 26, fueron detenidos en Miami durante el Mundial 2026 tras intentar ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales vencidas.

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Ambos enfrentan cargos por interferir en un evento deportivo, un delito que en Florida contempla penas de hasta cinco años de prisión ya que las credenciales eran de un partido anterior.

El hecho ocurrió durante el encuentro entre Colombia y Portugal , cuando ambos lograron superar tres controles de seguridad antes de ser interceptados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Según el informe oficial, Mármol aseguró que era un "influencer de medios" y que buscaba transmitir el partido en vivo, mientras que Perrotta afirmó haber sido contratado por una empresa de medios y reconoció que las acreditaciones utilizadas ya no tenían validez.

Beni y Pato en el Mundial 2026

Beni Mármol y Pato Perrotta integran una de las duplas conocidas del entretenimiento digital argentino. Desde hace varios años producen contenidos para YouTube junto al creador uruguayo conocido como Bisicleta, con videos centrados en desafíos, experiencias extremas y vlogs de entretenimiento.

Entre sus producciones más populares se encuentran retos como permanecer 24 horas aceptando cualquier propuesta, vivir un día en la calle o realizar desafíos gastronómicos en distintos locales comerciales. Ese formato les permitió acumular millones de reproducciones y consolidar una amplia comunidad de seguidores.

Beni y Pato

Perrotta comenzó su carrera como creador de contenido vinculado al mundo gamer y, con el tiempo, amplió su propuesta hacia el entretenimiento general. Mármol, oriundo de Lanús, se incorporó posteriormente al proyecto y terminó convirtiéndose en uno de sus principales compañeros frente a cámara.

Antes de viajar a Estados Unidos para cubrir el Mundial, los tres integrantes del grupo protagonizaron una apuesta con sus seguidores que terminó con un cambio de look: se tiñeron el cabello de color rosa tras no conseguir la figurita de Lionel Messi en una colección del Mundial.

Delito grave

Los dos fueron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un delito grave contemplado por la legislación del estado de Florida, que prevé penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5.000 dólares.

Un juez del condado de Miami-Dade fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno y, hasta el domingo, ambos permanecían alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La detención se produjo en un contexto de fuertes medidas de seguridad implementadas en el estadio tras los incidentes registrados durante la final de la Copa América 2024, cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas al mismo escenario deportivo. A raíz de aquellos hechos, las autoridades endurecieron los protocolos y las sanciones para este tipo de infracciones.

Beni y Pato detención

Hasta el momento, ninguno de los dos youtubers realizó declaraciones públicas sobre su detención ni publicó mensajes en sus redes sociales tras el episodio ocurrido en Miami.