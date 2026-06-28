domingo 28 de junio de 2026
28 de junio de 2026 - 20:57
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Mundial 2026: en vivo minuto a minuto los partidos de este lunes 29 de junio

Se juegan los 16avos de final del Mundial 2026 y este lunes 29 de junio habrá 3 partidos muy importantes.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los partidos de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026.

Los partidos de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026.

EN VIVO

Sigue el Mundial 2026 a pleno y este lunes 29 de junio se juegan tres partidos de los 16avos de final con varios candidatos al título queriendo avanzar a una nueva instancia, pero antes tendrán duros rivales. Todos los detalles en vivo minuto a minuto en esta nota.

Minuto a minuto:

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Países Bajos y Marruecos en un partidazo

Países Bajos y Marruecos protagonizarán este lunes, desde las 22.00, uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey y pondrá frente a frente a dos seleccionados que terminaron invictos la fase de grupos y que aspiran a meterse entre los 16 mejores del certamen.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman cerró una primera ronda muy convincente. Después del empate frente a Japón en el debut, la selección neerlandesa mostró todo su potencial ofensivo con triunfos sobre Suecia y Túnez, resultados que le permitieron finalizar en lo más alto de su zona con diez goles convertidos. Ahora intentará ratificar ese buen momento en el primer compromiso de eliminación directa.

Marruecos, por su parte, volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las principales potencias. Los Leones del Atlas comenzaron su participación con una igualdad ante Brasil y luego superaron a Escocia y Haití para asegurar el segundo puesto de su grupo. Con el antecedente de la histórica campaña realizada en Qatar 2022, el seleccionado africano buscará otra clasificación que lo mantenga como una de las grandes revelaciones del torneo.

Probable formación de Países Bajos

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Probable formación de Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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Paraguay enfrentará a Alemania

Alemania y Paraguay se enfrentarán este lunes desde las 17.30 en el Boston Stadium por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo intentará imponer su jerarquía, mientras que la Albirroja buscará dar otro golpe en la Copa del Mundo y seguir alimentando el sueño de avanzar entre los mejores.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llegó a esta instancia con varias dudas. Después de un estreno contundente con goleada sobre Curazao, el rendimiento cayó de manera marcada: consiguió un ajustado triunfo frente a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota ante Ecuador. La falta de solidez defensiva y las dificultades para sostener el dominio del juego dejaron interrogantes de cara al duelo eliminatorio.

En la vereda de enfrente aparece un Paraguay que fue de menor a mayor. El conjunto conducido por Gustavo Alfaro dejó atrás la caída inicial frente a Estados Unidos, reaccionó con una valiosa victoria sobre Turquía y luego rescató un empate ante Australia que le permitió meterse en los 16avos de final. Con una estructura ordenada y un equipo competitivo, intentará sorprender a uno de los candidatos históricos.

Probable formación de Alemania

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Probable formación de Paraguay

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos y Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Estadio: Boston Stadium.

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Brasil y un duro cruce ante Japón

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 14.00 en el Houston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano buscará confirmar su favoritismo y avanzar a los octavos de final, mientras que el conjunto asiático intentará dar uno de los grandes golpes del certamen.

La Verdeamarela dejó atrás un comienzo exigente en el Grupo C, donde igualó frente a Marruecos. Luego mostró toda su jerarquía con dos victorias consecutivas por 3 a 0 frente a Haití y Escocia, resultados que le permitieron clasificarse con autoridad a la fase eliminatoria.

Uno de los grandes protagonistas del equipo de Carlo Ancelotti es Vinicius Júnior. El delantero brasileño atraviesa un gran momento y suma cuatro goles en el torneo, una cifra que lo ubica como escolta de Lionel Messi en la tabla de máximos artilleros.

Del otro lado estará Japón, que volvió a demostrar su crecimiento en el fútbol internacional. El seleccionado asiático inició su participación con un empate frente a Países Bajos, luego goleó a Túnez y cerró la fase de grupos con otra igualdad ante Suecia, en un encuentro donde el arquero Zion Suzuki fue determinante con varias intervenciones para sostener el resultado.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu intentará escribir una página histórica. Nunca logró superar el cuarto partido de una Copa del Mundo y, si consigue eliminar a Brasil, alcanzará por primera vez los octavos de final de un Mundial.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki It; Ritsu Dan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Estadio: Houston Stadium.

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Horarios de los partidos de este lunes 29 de junio

  • 14:00 - Brasil - Japón
  • 17:30 - Alemania - Paraguay
  • 22:00 - Países Bajos - Marruecos

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Canadá, el primer clasificado

Tras vencer 1 a 0 a Sudáfrica, Canadá se convirtió en el primer país clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. El gol lo convirtió Eustáquio a los 46 minutos del segundo tiempo.

Canadá

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