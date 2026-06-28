Senegal busca el pase a octavos del Mundial 2026 ante Bélgica

BsAs (DataFactory)

Por la llave 8 del Mundial, Senegal y Bélgica se enfrentan el miércoles 1 de julio desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Seattle.

Belgas y senegaleses prometen protagonizar uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final. Los europeos avanzaron como líderes del Grupo G y buscan volver a consolidarse entre los candidatos tras la decepción sufrida en Catar 2022, mientras que los campeones de África se clasificaron como uno de los mejores terceros y llegan decididos a dar un nuevo golpe en el Mundial.

Bélgica comenzó su campaña con un empate 1-1 frente a Egipto, igualaron sin goles ante Irán y cerraron la fase de grupos con una contundente goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que les permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

La mejor actuación de los Diablos Rojos en una Copa del Mundo llegó en Rusia 2018, cuando conquistó el tercer puesto tras vencer 2-0 a Inglaterra. Antes, también había alcanzado el cuarto lugar en México 1986, consolidando su presencia entre las selecciones de mayor tradición mundialista.

En tanto, Senegal perdió 3-1 frente a Francia y cayó 3-2 ante Noruega en sus dos primeras presentaciones, pero reaccionó a tiempo con una contundente goleada por 5-0 sobre Irak, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria. Desde su histórica irrupción en Corea-Japón 2002, los Leones de la Teranga superaron la fase de grupos en dos de sus tres participaciones mundialistas. Su mejor actuación fue el histórico acceso a los cuartos de final en 2002, mientras que en Catar 2022 alcanzaron los octavos de final. Los seleccionados europeo y africano solo se enfrentaron una vez en toda su historia. Fue en un amistoso disputado el 21 de mayo de 2002, en Osaka, como preparación para el Mundial de Corea-Japón, y el encuentro finalizó igualado 1-1. Horario Bélgica y Senegal, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







