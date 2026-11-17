Amazon MGM Studios anunció este lunes que Robert Pattinson será el nuevo intérprete de James Bond . De esta manera, se convertirá en el séptimo actor en ponerse en la piel del agente 007 , una elección que generó opiniones contrapuestas entre los especialistas y los fanáticos de la franquicia en las redes sociales.

El artista británico , de 40 años , alcanzó popularidad por sus actuaciones en Crepúsculo, The Batman y La Odisea. Ahora encabezará la película número 26 de la saga, que estará bajo la dirección de Denis Villeneuve y contará con un libreto de Steven Knight . El rodaje está previsto para 2027 , mientras que su llegada a los cines se espera para 2028 .

Gran parte de las críticas hacia Pattinson no están relacionadas con sus condiciones actorales, sino con un criterio histórico que rigió la selección de quienes lo precedieron en el papel. A lo largo de 64 años , los seis intérpretes que encarnaron a James Bond, desde Sean Connery hasta Daniel Craig , fueron escogidos siguiendo una premisa impuesta por la familia Broccoli : ninguno debía alcanzar un nivel de popularidad superior al del propio agente 007.

Entre las objeciones de los fanáticos, varios señalaron que la presencia del actor podría opacar al personaje y que el público “ verá primero ” a Pattinson y “ no a Bond ”. Otros establecieron un paralelismo con una elección de reparto que también generó controversia recientemente: “Pattinson como Bond se siente como Henry Cavill como Aegon. Es demasiado grande para el papel”.

En 2025, la productora Barbara Broccoli transfirió los derechos de la franquicia a Amazon MGM, por lo que Pattinson será el primer James Bond seleccionado sin la intervención de la familia que históricamente estuvo detrás de la saga. La revista Variety describió la elección como “demasiado prolija, demasiado conveniente, incluso un poco adversa al riesgo”, mientras que The Hollywood Reporter consideró que se trata de una decisión “inteligente” pero conservadora.

Críticas en torno al carisma de Pattinson

Una segunda línea de cuestionamientos pone en duda que Pattinson reúna las características tradicionalmente vinculadas con el agente secreto británico. En los comentarios del Daily Mail, un lector expresó que el intérprete no transmite el “encanto magnético, la elegancia refinada, la confianza robusta, la sofisticación seductora y la seguridad sin esfuerzo” que definen a James Bond.

Por su parte, un usuario de X manifestó sus reparos sobre la imagen del actor: “¿Está mal que simplemente no crea que Robert Pattinson es suficientemente varonil? Bond es duro, masculino, oscuro, letal y obviamente hermoso a la vista. Creo que RP es un poco... bueno, nada de eso. ¿Tal vez blando?”.

Otra de las publicaciones sostuvo que Pattinson proyecta una imagen “alternativa, hipster y etérea, más propia del cine independiente”, que no encaja con el perfil del agente 007.

Sin embargo, estas opiniones también pueden ponerse en discusión si se considera que James Bond no tiene por qué conservar una identidad inalterable, sino que puede evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y culturales, sin quedar ligado eternamente al machismo y al modelo heteropatriarcal que históricamente representó.

El diario estadounidense Newsweek adoptó una postura todavía más crítica: descalificó el conjunto de las 25 películas de la saga al definirlas como “basura” y planteó que ni siquiera la participación de un intérprete de primer nivel lograría revertir esa situación. En una posición opuesta, The Guardian elogió la incorporación de Pattinson y la calificó como una “elección exquisita”. Por el contrario, The San Francisco Chronicle consideró que se trata de una decisión “espectacularmente decepcionante”.

El peso de interpretar a Batman al mismo tiempo

Una de las objeciones que más se repite entre los seguidores es que Pattinson ya tiene a su cargo otro papel protagónico dentro de una saga cinematográfica: Bruce Wayne en The Batman. En X, un usuario resumió su desacuerdo con una comparación: “Alguien interpretando a Batman y a Bond al mismo tiempo es el equivalente actoral de la fusión entre Skydance y Warner Bros. Ahora solo cinco actores consiguen trabajo”.

Otra publicación fue más contundente al afirmar: “No se puede tener al mismo actor interpretando a Batman y a James Bond a la vez”. Para una parte del público, que Pattinson asuma ambos personajes le quita singularidad a la figura de 007, un rol que tradicionalmente funcionó como plataforma de lanzamiento para intérpretes que todavía no tenían gran reconocimiento.

A su trayectoria también se suman participaciones en producciones como Harry Potter, Crepúsculo, Tenet y La Odisea. Ese recorrido previo llevó a que un usuario citado por Deseret News lo definiera como “el actor más famoso que haya asumido el papel de James Bond”, en contraste con quienes lo interpretaron anteriormente y alcanzaron la popularidad gracias a ese personaje.

La comparación con Daniel Craig y otros antecesores

Las reacciones negativas ante la elección de Pattinson no representan una novedad en la historia de la franquicia. En 2005, cuando Daniel Craig fue presentado como el reemplazante de Pierce Brosnan, su designación también generó controversia.

Algunos seguidores lo consideraban inadecuado para el personaje por su aspecto físico y cuestionaban que James Bond fuera interpretado por un rubio. Sin embargo, el actor terminó encabezando cinco entregas y se convirtió en una de las figuras más representativas del agente 007.

La llegada de Pattinson se produce dos décadas después de aquel nombramiento, una diferencia temporal que varios internautas destacaron al recordar que el británico tiene más edad de la que tenía Craig cuando debutó como el agente 007.

Mientras algunos consideran que el antecedente de Craig permite poner en perspectiva las críticas que hoy recibe Pattinson, otros creen que eso no resuelve los interrogantes sobre su capacidad para mantener la combinación de acción y elegancia que caracterizó la etapa de Craig, en contraste con el perfil más distendido que le imprimieron Roger Moore y el Bond original de Sean Connery.