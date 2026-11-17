Casamiento de Lali y Pedro: la lista de canciones que prohibierno en su fiesta.

A más de dos semanas del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat , celebrado el pasado 31 de octubre, se conoció un detalle que llamó la atención en las redes sociales: la cantante había preparado una lista de 11 canciones que no quería escuchar durante la fiesta . Entre los temas descartados aparecen reconocidos éxitos de reggaetón, cumbia y música latina, además del repertorio completo de una famosa banda internacional.

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La información salió a la luz luego de que Lali compartiera una fotografía etiquetando a Andrés Balaciano, el DJ encargado de musicalizar parte de la celebración. Al republicar la imagen, Balaciano mostró una hoja escrita a mano por la artista con las canciones que debían quedar afuera de la selección musical.

La particular lista incluye canciones que marcaron distintas generaciones y que suelen escucharse en fiestas, boliches y celebraciones.

Entre los temas que Lali y Pedro decidieron excluir se encuentran:

"Ella me levantó" – Daddy Yankee.

"La isla del sol" – El Símbolo.

"Ven báilalo" – Ángel y Khriz.

"La gozadera" – Gente de Zona y Marc Anthony.

"No te creas tan importante" – Damas Gratis y Viru Kumbieron.

"Tusa" – Karol G y Nicki Minaj.

"La vecinita" – Vico C.

"Pa' Mayté" – Carlos Vives.

"Todo de ti" – Rauw Alejandro.

"El tiburón" – Proyecto Uno.

"Caraluna" – Bacilos.

Además de estas canciones, la pareja incluyó una prohibición particular: no quería que sonara ningún tema de The Killers, la reconocida banda estadounidense de rock alternativo.

La selección llamó la atención porque reúne algunos de los mayores éxitos bailables de las últimas décadas, desde clásicos de los años 90 hasta canciones más recientes que alcanzaron popularidad internacional.

Cómo se conoció la lista de canciones prohibidas

En una de las imágenes de Instagram apareció junto a Andrés Balaciano, uno de los responsables de la música de la celebración, y acompañó la publicación con una frase: "La única foto digna que tengo".

Posteriormente, el DJ compartió la imagen en su propia cuenta y agregó el detalle que despertó la curiosidad de los seguidores: una hoja manuscrita con las indicaciones musicales que la pareja había preparado para la fiesta.

En el papel figuraban los nombres de las canciones que no debían reproducirse, una decisión que dejó en evidencia que los novios habían definido sus preferencias musicales antes del evento.