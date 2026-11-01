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1 de noviembre de 2026 - 19:16
Espectáculos.

Lali y Pedro: las primeras fotos de su boda secreta

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo. Pese al hermetismo, aparecieron fotos de la torta y los originales recuerdos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lali y Pedro: las primeras fotos de su boda secreta

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La imagen del diseño de la presunta torta nupcial que recorrió las redes (X)

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Uno de los souvenirs del casamiento de la pareja que se filtró en las redes por parte de una cuenta de fans (X)

Uno de los souvenirs del casamiento de la pareja que se filtró en las redes por parte de una cuenta de fans (X)

El diseño de uno de los presentes para los invitados en la fiesta de Espósito y Rosemblat (Instagram)

El diseño de uno de los presentes para los invitados en la fiesta de Espósito y Rosemblat (Instagram)

Otro de los invitados mostró el mismo diseño de remera ante sus seguidores (Instagram)

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Lali y Pedro: las primeras fotos de su boda secreta

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Aunque los invitados mantuvieron gran parte de la celebración en reserva, algunas publicaciones permitieron conocer detalles de la fiesta, desde una imponente torta de varios pisos hasta souvenirs personalizados con frases que hicieron reír a los seguidores.

Las primeras imágenes de la boda de Lali y Pedro

Una de las fotografías que más llamó la atención fue la de la presunta torta de casamiento, una creación de varios pisos, completamente blanca, con volados y delicados detalles en rosa pálido. El encargado de la preparación fue Damián Betular, quien llegó al lugar junto a su equipo. Según trascendió, la torta fue trasladada cubierta con una tela blanca para evitar que pudiera ser fotografiada antes de ingresar a la celebración.

Las imágenes difundidas también mostraron algunos recuerdos que recibieron los invitados, todos con un marcado sentido del humor y referencias a la historia de la pareja.

Los originales souvenirs y las frases que se hicieron virales

Uno de los regalos fue un encendedor blanco con la inscripción "YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI", acompañado por un logotipo con las iniciales LP.

La misma frase apareció estampada en remeras utilizadas por algunos invitados, entre ellos el actor y humorista Tomás Quintín Palma.

Otro de los detalles que sorprendió fue una prenda con la frase "NI EN PEDO ME CASO", que lució Matías Mowszet, periodista del canal de streaming Gelatina.

La inscripción hacía referencia a una declaración que la propia Lali había realizado en septiembre de 2025, cuando aseguró que no tenía intenciones de casarse. Finalmente, aquella frase terminó convertida en uno de los guiños más divertidos de su boda.

La celebración, organizada con estrictas medidas de privacidad, dejó ver apenas algunos momentos a través de las redes sociales. Sin embargo, las fotografías fueron suficientes para despertar la curiosidad de los seguidores, que esperaban conocer detalles de uno de los casamientos más comentados del espectáculo argentino.

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