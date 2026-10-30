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30 de octubre de 2026 - 22:03
Espectáculos.

Dalma Maradona habló del conflicto familiar y descartó una reconciliación con sus tías

Dalma Maradona se refirió al conflicto familiar durante el cumpleaños de Diego y aseguró que una reconciliación parece difícil.

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Por  Judith Girón
Dalma Maradona participó de un homenaje íntimo a su papá.

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Además, aclaró que el conflicto no se originó por las marcas comerciales, sino por el juicio relacionado con la muerte de su padre.

Un cumpleaños atravesado por el recuerdo de Diego Maradona

Dalma participó de un homenaje organizado por Dona Streaming, el proyecto de Lalo Maradona y su hijo Coty, en el que ambos compartieron recuerdos y experiencias junto al exfutbolista.

A la salida del encuentro, la actriz habló brevemente con la prensa. Antes de responder, explicó que tenía que llevar a su hija a un acto escolar y que no quería perderse ese momento.

Al recordar los cumpleaños que compartió con su padre, destacó el entusiasmo que Diego tenía por los festejos y contó que siempre buscaba organizar celebraciones, incluso cuando sus hijas no tenían demasiadas ganas.

“Era una persona que le gustaba mucho festejar tanto sus cumpleaños como los nuestros”, recordó. También señaló que disfrutaba bailar, cantar y compartir esos momentos en familia.

Dalma fue contundente sobre una posible reconciliación familiar

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron si imaginaba que la familia volvería a estar unida.

“Si imagino que vas a donde vas, no”, respondió Dalma, dejando en claro que no ve cercana una posibilidad de reconciliación.

Cuando el periodista le consultó si las diferencias estaban relacionadas con las marcas comerciales registradas a nombre de Diego Maradona, la actriz hizo una aclaración: “No, las marcas no, el juicio”.

La respuesta volvió a poner en el centro de la discusión el conflicto judicial y familiar que mantiene distanciadas a las hijas de Diego y Claudia Villafañe de las hermanas del exfutbolista y de otros integrantes del entorno familiar.

Durante el intercambio también se mencionó el distanciamiento con Jana Maradona y la postura que habrían adoptado las hermanas de Diego al pedir la absolución de uno de los imputados en la causa por la muerte del exjugador. Estos puntos fueron señalados durante el análisis televisivo posterior a la entrevista.

En sus redes sociales, Dalma también recordó a Diego con mensajes cargados de emoción. “Es mentira que con el tiempo duele menos”, escribió en una publicación acompañada por una fotografía en blanco y negro de su padre junto a ella cuando era bebé.

En otra parte del mensaje expresó: “Yo te extraño cada día más”, y agregó un saludo por su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces”.

Además, compartió otra imagen de Diego durante un festejo y cerró con una frase que reflejó cuánto extraña esos momentos: “¡Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!”.

La actriz reconoció que el cumpleaños de su padre es una jornada especialmente difícil desde su muerte, ocurrida hace seis años.

Explicó que eligió participar del homenaje porque lo consideró un encuentro realizado desde el cariño y el recuerdo. También contó que recibió invitaciones de distintos medios y espacios, pero decidió preservarse y transitar la fecha de la manera que considera mejor para ella.

“Es un día muy sensible”, expresó, al explicar por qué prefiere limitar sus apariciones públicas durante una jornada tan significativa.

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