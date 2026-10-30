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30 de octubre de 2026 - 17:09
Jujuy.

Más de 100 músicos jujeños llevaron los sonidos de nuestra provincia a Córdoba

La Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos representó a Jujuy en un encuentro musical que reunió a jóvenes de distintas provincias.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

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En una entrevista con Canal 4, Alejandro Amante, director de la orquesta, y Morena, una de las jóvenes integrantes, contaron cómo vivieron esta experiencia y la emoción que generaron sus presentaciones.

La música jujeña emocionó a los estudiantes de Córdoba

Uno de los momentos más especiales ocurrió el 23 de octubre, durante una presentación en el Colegio Nacional de Monserrat, donde los estudiantes terminaron bailando carnavalitos.

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

“Nos asombró esa escucha que tuvo, los aplausos, y después, al final, se vino toda la parte de carnaval, así que los chicos se sumaron, salieron a bailar. La verdad que fue muy, muy lindo, muchas emociones”, relató Amante.

El director también destacó la reacción de los docentes: “Vinieron profes muy emocionados a decirnos cómo hacíamos nosotros para que cada chico se viera cómo transmitía esa pasión y el amor por lo que hacemos”.

Morena y la emoción de compartir la cultura de Jujuy

La agrupación interpretó carnavalitos, composiciones de Gustavo Patiño y Ricardo Vilca, y una versión de “Seminare”, de Charly García. Morena destacó lo que significó compartir esos sonidos con estudiantes de otra provincia.

“Llevar la música andina de donde venimos a otro lugar, donde no se ve mucho, significa un montón porque vos tocás, sentís esa música y lo transmitís a otras personas”, expresó.

“Yo me emocioné cuando veía a los demás chicos bailando así, cantando el carnavalito. Es muy bonito transmitir una pasión, un gusto musical a otro lugar, a otras personas que también comparten esa misma pasión que es el arte, la música”, agregó.

Una experiencia que une generaciones

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos.

Amante explicó que algunos integrantes llevan una década en la orquesta y que varios jóvenes también enseñan a sus compañeros. Además, recordó su propia historia familiar vinculada con la agrupación.

“Nosotros, ensayo tras ensayo, le dedicamos mucho tiempo, pasión, amor. Yo crecí en la orquesta y, bueno, ahora estar al frente también me produce estas emociones”, manifestó.

“Poder transmitir lo que nosotros hacemos, poder emocionar a otras personas y ellos que se brindan totalmente en el escenario para que se produzca esa magia”, destacó el director.

Tras su regreso, la orquesta ofrecerá un concierto este sábado 31 de octubre, desde las 9:30, en la peatonal jujeña. También tiene previstas presentaciones el 23 de noviembre en el Teatro Mitre y durante el Festival Andino, a principios de diciembre.

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