jueves 24 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2026 - 11:39
Arte.

Con 115 músicos, la Orquesta Andina llevará la música jujeña a Córdoba

La orquesta jujeña participará de un encuentro nacional con presentaciones en Villa Allende, Córdoba Capital y Jesús María.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Orquesta Jujuy
Orquesta Jujuy (2)
Orquesta Jujuy (1)
Lee además
homenaje en la fne 2026: musicos y exalumnos acompanaron la carroza del santa teresita
Jujuy.

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita
las tasas municipales tienen que tener una contraprestacion: gonzales cuestiono los cobros a comercios y empresas jujenas video
Jujuy.

"Las tasas municipales tienen que tener una contraprestación": Gonzáles cuestionó los cobros a comercios y empresas jujeñas

El profesor Alejandro Maximiliano Amante, director de la orquesta, contó que la invitación llegó a través de la Universidad Nacional de Córdoba y destacó la importancia de llevar la música andina jujeña a otros escenarios.

“Para nosotros fue una gran alegría recibir esta invitación”, expresó Amante, al referirse al viaje que realizarán en octubre.

Una gira por Córdoba

Según explicó el director, la participación tendrá formato de pequeña gira, con presentaciones previstas en distintos puntos de Córdoba. “Vamos a estar el día 23 en Villa Allende, el 25 en Córdoba Capital y el 26 en Jesús María”, detalló.

La orquesta está conformada actualmente por 115 integrantes. “Estamos yendo con dos colectivos”, señaló Amante, quien remarcó que el viaje representa mucho más que una presentación musical. “Un viaje como este a nosotros nos fortalece mucho el grupo, la unión, la amistad”, sostuvo.

Una orquesta con niños, jóvenes y adultos

La formación jujeña reúne a integrantes de distintas edades y niveles de experiencia. Algunos comenzaron este año y otros llevan más de cinco años dentro del proyecto. “Nuestra orquesta está conformada por niños, jóvenes y jóvenes adultos. Tenemos una brecha etaria bastante extensa”, explicó el profesor.

Ese trabajo, señaló, obliga a adaptar cada obra para que todos puedan participar. “Armamos una obra musical y esa obra tiene diferentes niveles para cada uno de los chicos”, indicó. Amante también destacó el rol de los integrantes más avanzados, que colaboran en la enseñanza dentro de la misma orquesta. “Tenemos profes de orquesta, que son integrantes avanzados que toman ese rol de poder enseñar a sus compañeros”, contó.

El acompañamiento de las familias

El director remarcó que el proyecto se sostiene también por el acompañamiento de las familias. Los ensayos se realizan los sábados, de 9 a 12.30, y muchos padres participan de manera activa. “Tenemos un acompañamiento muy importante de la familia. Todos los sábados, 20 papás seguros están en los ensayos”, afirmó.

En ese sentido, consideró que existe “un vínculo bastante importante entre familia, institución y orquesta”.

Con 115 m&uacute;sicos, la Orquesta Andina llevar&aacute; la m&uacute;sica juje&ntilde;a a C&oacute;rdoba

Con 115 músicos, la Orquesta Andina llevará la música jujeña a Córdoba

La música en la calle

Antes del viaje, la orquesta también realizó intervenciones urbanas en la Peatonal Belgrano, donde interpretó repertorio andino y folclórico ante vecinos que pasaban por el centro. “La gente va pasando y se queda. Se acercan personas muy emocionadas por escucharnos”, contó Amante.

El repertorio combina ritmos folclóricos, música andina y propuestas latinoamericanas. Además, el director adelantó que trabajan en nuevas fusiones y obras cantadas.

Buscan reunir fondos para el viaje

Amante explicó que ya tienen confirmados los colectivos para trasladarse a Córdoba, pero todavía están reuniendo lo necesario para cubrir alojamiento y comidas. “Estamos con esto de poder juntar lo necesario para cubrir los gastos de alojamiento y comidas”, señaló.

Quienes quieran conocer o sumarse a la propuesta pueden acercarse a la institución, ubicada en Lavalle 375, donde ensayan todos los sábados por la mañana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita

"Las tasas municipales tienen que tener una contraprestación": Gonzáles cuestionó los cobros a comercios y empresas jujeñas

Jujuy recibió a empresarias de Brasil en el marco del Corredor Bioceánico

La carroza jujeña que cruzó la Cuesta de Lipán con un mensaje por los animales atropellados

Palpalá: iba haciendo maniobras peligrosas en ruta 66, lo demoraron y dio positivo en alcoholemia

Lo que se lee ahora
Ciudad Cultural en la FNE.
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Octubre.

Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Fatalaccidente cerca de Paso de Jama (Foto generada con IA)
Policiales.

Fatal accidente cerca de Paso de Jama: murió un motociclista brasileño

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución video
Jujuy.

Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Ciudad Cultural en la FNE.
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel