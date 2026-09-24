Con 115 músicos, la Orquesta Andina llevará la música jujeña a Córdoba

La Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos de Jujuy viajará a Córdoba para participar de un encuentro nacional que reunirá a distintas agrupaciones del país. La delegación jujeña estará integrada por 115 músicos , entre niños, jóvenes y jóvenes adultos, y se trasladará en dos colectivos.

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El profesor Alejandro Maximiliano Amante, director de la orquesta, contó que la invitación llegó a través de la Universidad Nacional de Córdoba y destacó la importancia de llevar la música andina jujeña a otros escenarios.

“Para nosotros fue una gran alegría recibir esta invitación”, expresó Amante, al referirse al viaje que realizarán en octubre.

Según explicó el director, la participación tendrá formato de pequeña gira, con presentaciones previstas en distintos puntos de Córdoba. “Vamos a estar el día 23 en Villa Allende, el 25 en Córdoba Capital y el 26 en Jesús María”, detalló.

La orquesta está conformada actualmente por 115 integrantes. “Estamos yendo con dos colectivos”, señaló Amante, quien remarcó que el viaje representa mucho más que una presentación musical. “Un viaje como este a nosotros nos fortalece mucho el grupo, la unión, la amistad”, sostuvo.

Una orquesta con niños, jóvenes y adultos

La formación jujeña reúne a integrantes de distintas edades y niveles de experiencia. Algunos comenzaron este año y otros llevan más de cinco años dentro del proyecto. “Nuestra orquesta está conformada por niños, jóvenes y jóvenes adultos. Tenemos una brecha etaria bastante extensa”, explicó el profesor.

Ese trabajo, señaló, obliga a adaptar cada obra para que todos puedan participar. “Armamos una obra musical y esa obra tiene diferentes niveles para cada uno de los chicos”, indicó. Amante también destacó el rol de los integrantes más avanzados, que colaboran en la enseñanza dentro de la misma orquesta. “Tenemos profes de orquesta, que son integrantes avanzados que toman ese rol de poder enseñar a sus compañeros”, contó.

El acompañamiento de las familias

El director remarcó que el proyecto se sostiene también por el acompañamiento de las familias. Los ensayos se realizan los sábados, de 9 a 12.30, y muchos padres participan de manera activa. “Tenemos un acompañamiento muy importante de la familia. Todos los sábados, 20 papás seguros están en los ensayos”, afirmó.

En ese sentido, consideró que existe “un vínculo bastante importante entre familia, institución y orquesta”.

Con 115 músicos, la Orquesta Andina llevará la música jujeña a Córdoba

La música en la calle

Antes del viaje, la orquesta también realizó intervenciones urbanas en la Peatonal Belgrano, donde interpretó repertorio andino y folclórico ante vecinos que pasaban por el centro. “La gente va pasando y se queda. Se acercan personas muy emocionadas por escucharnos”, contó Amante.

El repertorio combina ritmos folclóricos, música andina y propuestas latinoamericanas. Además, el director adelantó que trabajan en nuevas fusiones y obras cantadas.

Buscan reunir fondos para el viaje

Amante explicó que ya tienen confirmados los colectivos para trasladarse a Córdoba, pero todavía están reuniendo lo necesario para cubrir alojamiento y comidas. “Estamos con esto de poder juntar lo necesario para cubrir los gastos de alojamiento y comidas”, señaló.

Quienes quieran conocer o sumarse a la propuesta pueden acercarse a la institución, ubicada en Lavalle 375, donde ensayan todos los sábados por la mañana.