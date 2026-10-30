Paso de Jama: Chile ordenó un nuevo cierre preventivo desde las 12

Las autoridades chilenas anunciaron que el Paso de Jama volverá a cerrar este viernes 30 de octubre a partir de las 12:00 , debido a las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana. La medida afectará la circulación internacional entre Jujuy y Chile, luego de que el complejo fronterizo fuera habilitado durante las primeras horas de la mañana.

La decisión fue comunicada mediante el Reporte Diario N° 2 de Complejos Fronterizos de la Provincia de El Loa . El documento establece que se realizará un cierre preventivo de la ruta chilena CH-27, que conecta con el complejo fronterizo, y que continuará el monitoreo del tiempo en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Complejo Fronterizo Integrado Jama pasará a estar no habilitado desde el mediodía de este viernes 30 de octubre. La medida responde a una decisión preventiva de las autoridades chilenas ante las condiciones meteorológicas de alta montaña. La ruta CH-27 será cerrada a partir de ese horario, lo que impedirá continuar con la circulación habitual por el paso internacional.

Hasta el momento, no se informó una fecha ni un horario de reapertura. La situación será evaluada de acuerdo con la evolución del tiempo y las condiciones de seguridad para transitar.

Qué pasará con los viajeros que ya estén en ruta

Uno de los puntos más importantes del reporte está relacionado con las personas que hayan iniciado su viaje antes del cierre anunciado. Las autoridades chilenas informaron que mantendrán la atención de los usuarios que, al momento de la restricción, ya se encuentren en ruta hacia el complejo fronterizo para realizar los trámites correspondientes de salida de Chile. Esto permitirá atender a los viajeros que estén desplazándose hacia Jama antes de las 12, aunque la circulación quedará restringida a partir del horario establecido.

Para quienes todavía no hayan iniciado el viaje, la recomendación es consultar los canales oficiales y evaluar la reprogramación del traslado.

Recomendaciones para quienes viajan hacia Chile

Desde la Provincia de El Loa solicitaron a los usuarios planificar sus desplazamientos, tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados mediante los canales oficiales. La principal recomendación es no iniciar viajes hacia el complejo sin verificar previamente las condiciones de circulación, especialmente ante la posibilidad de nuevas restricciones por el tiempo.

Por el momento, el Paso de Jama continúa habilitado durante la mañana de este viernes, pero está previsto que cierre a partir de las 12:00, según el último reporte oficial de las autoridades chilenas.