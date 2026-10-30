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30 de octubre de 2026 - 09:14
Jujuy.

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril

La tradicional feria por el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos ya comenzó en San Salvador de Jujuy. Se venderán ofrendas, flores y chicha.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
feria 19 de Abril

La tradicional Feria de las Ofrendas comenzó este viernes en San Salvador de Jujuy, con 110 puestos instalados sobre avenida 19 de Abril, entre el puente Azurduy y calle Sarmiento. El espacio estará destinado exclusivamente a la comercialización de productos relacionados con las celebraciones del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

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Desde las primeras horas de la mañana, los vendedores comenzaron a organizar sus puestos y colocar las ofrendas, mientras los vecinos se acercaban para recorrer la feria y consultar los productos disponibles.

Qué se puede comprar en la Feria de las Ofrendas

La venta estará limitada a artículos vinculados con las tradicionales celebraciones del 1 y 2 de noviembre. No estará permitida la comercialización de productos que no tengan relación con estas fechas.

Entre los productos autorizados se encuentran las ofrendas, los arreglos florales y la chicha, cuya elaboración estará sujeta a controles para evitar inconvenientes. La feria funcionará sobre avenida 19 de Abril, en el tramo comprendido entre el puente Azurduy y calle Sarmiento, y permanecerá instalada hasta el domingo, después del mediodía o durante las primeras horas de la tarde.

La chicha, uno de los productos tradicionales de la feria

Durante un recorrido por los puestos, una de las vendedoras contó cómo se prepara para ofrecer chicha de maíz y de maní, dos variedades presentes en esta celebración. La mujer explicó que lleva 20 años elaborando estas bebidas y que comienza a trabajar con varios días de anticipación.

En el caso de la chicha de maíz, señaló que la preparación requiere aproximadamente una semana. El proceso incluye la cocción y el reposo de los ingredientes, entre ellos el arrope.

“Se hace cocer una noche enterita, se hace cocer en el fuego”, comentó mientras mostraba una de las ollas utilizadas para la elaboración.

En cuanto a la chicha de maní, explicó que primero debe tostarse el maní, hervir el agua durante unos diez minutos y dejar reposar la preparación antes de mezclarla. Al ser consultada sobre el secreto de su receta, la vendedora respondió entre risas: “Es un secreto, no se lo puede decir”.

Hasta cuándo estará la feria sobre avenida 19 de Abril

La Feria de las Ofrendas permanecerá instalada hasta el domingo 1 de noviembre, con una finalización prevista para después del mediodía o las primeras horas de la tarde.

Durante estas jornadas, los vecinos podrán acercarse a los 110 puestos habilitados para adquirir los productos tradicionales que forman parte de las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos en Jujuy.

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