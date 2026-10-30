Octubre cierra con un leve ascenso de temperaturas en Jujuy: ¿qué pasará con las lluvias?

Octubre llega a su fin con un leve ascenso de las temperaturas en San Salvador de Jujuy, aunque las lluvias seguirán presentes durante los próximos días. Según el pronóstico de Meteored, el último viernes del mes tendrá una máxima de 19°C, mientras que durante el fin de semana los valores aumentarán progresivamente hasta alcanzar los 24°C el domingo.

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A pesar de esta mejora en las temperaturas, la inestabilidad continuará siendo protagonista. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán elevadas y se espera que las condiciones de lluvia se extiendan durante los primeros días de noviembre.

Para este viernes 30 de octubre, Meteored anticipa una jornada con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 19°C en San Salvador de Jujuy.

El pronóstico indica una probabilidad de lluvias del 90%, con una precipitación estimada de 8,2 milímetros. Además, se esperan vientos de entre 8 y 26 kilómetros por hora.

De esta manera, octubre se despide con temperaturas frescas durante las primeras horas del día y un leve ascenso hacia la tarde, aunque con condiciones inestables.

Fin de semana con temperaturas en ascenso y probabilidad de lluvias

El sábado 31 de octubre se espera una máxima de 21°C y una mínima de 10°C. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 80%, con una acumulación estimada de 2,5 milímetros.

Para el domingo 1 de noviembre, el pronóstico anticipa una mejora en las temperaturas, con una máxima de 24°C y una mínima de 12°C.

Si bien la probabilidad de lluvias disminuirá al 60%, todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque con acumulados bajos, cercanos a los 0,2 milímetros.

Noviembre comenzará con máximas de hasta 26°C

El lunes 2 de noviembre continuará el ascenso térmico en la capital jujeña, con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 13°C. Sin embargo, las probabilidades de lluvia volverán a aumentar al 80%, con una precipitación estimada de 7,4 milímetros.

El martes 3 de noviembre se mantendrá una máxima de 26°C, mientras que la mínima ascenderá a 16°C. Para esa jornada se prevé un 70% de probabilidad de precipitaciones, con 2,1 milímetros estimados.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy?

De acuerdo con el pronóstico extendido de Meteored, la inestabilidad continuará al menos hasta el jueves 5 de noviembre.

Para el miércoles 4 se anuncia una máxima de 23°C y una mínima de 15°C, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y un acumulado estimado de 17 milímetros.

En tanto, el jueves 5 de noviembre se esperan temperaturas de entre 14°C y 21°C, nuevamente con un 90% de probabilidad de lluvias y una precipitación estimada de 13 milímetros.

Así, los primeros días de noviembre combinarán temperaturas más elevadas con jornadas de alta probabilidad de precipitaciones. Ante este panorama, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico, especialmente para organizar actividades al aire libre.