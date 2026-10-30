Ivana Estanciero, la fisicoculturista jujeña que se prepara para competir en Buenos Aires

En el marco del Día del Fisicoculturismo , que se celebra este 30 de octubre, la deportista jujeña Ivana Estanciero compartió su experiencia en esta disciplina, los desafíos que enfrenta diariamente y sus próximos objetivos deportivos. Con apenas dos años en el fisicoculturismo competitivo, logró consagrarse campeona en Jujuy y Salta, y ahora se prepara para representar nuevamente a la provincia en una competencia nacional.

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Estanciero, quien participa en la modalidad wellness, destacó que detrás de cada presentación existe un trabajo que combina entrenamiento, alimentación, descanso y organización. Además, explicó cómo logra sostener su preparación mientras cumple con tres trabajos y acompaña la crianza de su hijo.

Aunque practicó diferentes deportes durante toda su vida, Ivana Estanciero comenzó a competir en fisicoculturismo hace aproximadamente dos años. Según relató, su interés por esta disciplina surgió de la intención de conocer sus propios límites físicos y mentales.

"Sobre todo, la disciplina. Quería saber hasta dónde llegaba mi cuerpo y hasta dónde llega mi cabeza. Es mucho lo que hay detrás, no solo lo que se ve en el escenario", expresó.

En este tiempo consiguió importantes resultados deportivos, entre ellos el título de campeona overall en Jujuy y otro campeonato en Salta. También participó del Campeonato Nacional disputado en Rosario los días 5 y 6 de septiembre.

La deportista explicó que compite en la categoría wellness, una modalidad que contempla distintas divisiones según la edad y la altura de las participantes.

En este sistema, las ganadoras de cada categoría compiten posteriormente entre sí para definir a la campeona overall, es decir, la mejor entre todas las campeonas de una misma modalidad.

Ivana Estanciero - Fisicoculturista jujeña

Cómo es la rutina de entrenamiento de Ivana Estanciero

La fisicoculturista explicó que su preparación no consiste únicamente en pasar varias horas en el gimnasio. Por el contrario, aseguró que sus sesiones de entrenamiento muscular suelen durar entre 45 minutos y una hora.

Durante la etapa previa a las competencias, complementa ese trabajo con sesiones de actividad cardiovascular, que realiza por la mañana y por la noche.

Su jornada comienza alrededor de las 5.30 y, según detalló, una de sus primeras actividades es realizar cardio, generalmente mediante caminatas o ejercicios en cinta durante aproximadamente 45 minutos.

Sin embargo, remarcó que la alimentación y el descanso son fundamentales dentro de su preparación deportiva.

Actualmente, mientras se prepara para su próxima competencia, procura dormir al menos siete horas diarias y sigue un plan alimentario organizado, con comidas distribuidas a lo largo del día.

La importancia de la alimentación y el descanso en el fisicoculturismo

Uno de los aspectos que destacó Estanciero es que el físico que presentan los competidores sobre el escenario responde a una preparación específica y no representa necesariamente su condición habitual durante todo el año.

"No son cuerpos sostenibles a lo largo del tiempo. Estos son cuerpos de tarima que se ven solamente para el escenario, porque hay dietas muy extremas detrás de esto", explicó.

En ese sentido, señaló que después de las competencias comienza una etapa diferente, en la que se modifica la alimentación y el cuerpo recupera una apariencia menos definida.

La deportista aclaró que, aunque los cambios físicos son visibles, la disciplina se mantiene durante todo el año mediante el entrenamiento y los hábitos cotidianos.

Tres trabajos, un hijo y una agenda organizada

Además de competir, Ivana Estanciero es madre y tiene tres trabajos. Por eso, aseguró que la organización es indispensable para cumplir con sus responsabilidades personales, laborales y deportivas.

"La organización por sobre todo. Después, en mi caso tengo un objetivo, pero me parece muy fundamental construir un hábito saludable, aprender a comer, entrenar todos los días, pero por uno mismo", sostuvo.

La fisicoculturista contó que cada domingo planifica las comidas de toda la semana y prepara diferentes porciones que guarda en recipientes para llevar durante sus jornadas.

También destacó la ayuda de su madre en la organización familiar.

"Salgo de casa, lo llevo a mi hijo al colegio, me voy a hacer cardio, me voy al trabajo. En realidad, mi auto es como mi segundo hogar, ahí tengo la ropa, las comidas. Es toda organización", relató.

Para Estanciero, más allá de las exigencias de una competencia, lo importante es incorporar hábitos que contribuyan al bienestar personal y puedan mantenerse en el tiempo.

Su próximo desafío será el 15 de noviembre en Buenos Aires

Luego de sus recientes participaciones y títulos, Ivana Estanciero tiene por delante una nueva competencia. El próximo 15 de noviembre participará del Torneo Clausura en Buenos Aires, con el que cerrará su calendario competitivo de 2026.

"Mis expectativas son muy grandes", aseguró la jujeña al referirse a este nuevo desafío, para el que continúa trabajando junto a su preparador.

La deportista también adelantó que durante 2027 podría realizar una pausa en las competencias para iniciar una etapa de volumen, orientada al desarrollo muscular.

Este período le permitiría continuar con su preparación física y evaluar nuevos objetivos deportivos.

El sueño de convertirse en fisicoculturista profesional

Entre sus metas a futuro, Estanciero mencionó la posibilidad de conseguir una Pro Card, una acreditación que permite alcanzar el estatus profesional dentro de determinadas organizaciones de fisicoculturismo.

"Me encantaría una Pro Card, que es hacerme profesional", afirmó.

Según explicó, junto a su preparador evalúan la posibilidad de participar en una competencia durante agosto de 2027, aunque la decisión dependerá de cómo avance su preparación.

Mientras tanto, la deportista continuará enfocada en el Torneo Clausura de Buenos Aires, donde buscará cerrar el año con otra destacada actuación y seguir representando a Jujuy en el fisicoculturismo nacional.