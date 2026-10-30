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30 de octubre de 2026 - 11:35
Jujuy.

Choque entre un remis y una moto en San Pedro: una adolescente sufrió fracturas

El choque ocurrió en avenida Brasil y Haití de San pedro de Jujuy. Los ocupantes del remis fueron dados de alta.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El choque se registró alrededor de las 22:00 en la intersección de avenida Brasil y calle Haití. Personal policial acudió al lugar tras recibir el aviso del accidente y encontró a los dos vehículos involucrados, mientras se solicitaba asistencia médica para sus ocupantes.

Cómo fue el choque entre el remis y la motocicleta

De acuerdo con la información policial, uno de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Onix gris, utilizado como remis, que era conducido por un hombre de 69 años y llevaba como pasajero a otro hombre de 50. Por causas que se investigan, una motocicleta negra de 200 centímetros cúbicos, conducida por un joven de 24 años que viajaba acompañado por una adolescente de 16, impactó contra la puerta lateral derecha del automóvil.

Según testimonios recogidos tras el siniestro, el motociclista habría cruzado el semáforo en rojo. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser establecida mediante las actuaciones correspondientes. Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes de ambos vehículos necesitaron asistencia médica. Personal del SAME llegó al lugar y dispuso su traslado al hospital local para evaluar las lesiones.

Una adolescente de 16 años sufrió fracturas y permanece internada

La persona que presentó las lesiones de mayor consideración fue la acompañante de la motocicleta, una adolescente de 16 años que sufrió fracturas de tibia y peroné. La joven permanece internada en el Hospital Guillermo Paterson de San Pedro, donde continúa bajo atención médica por las lesiones sufridas en el choque.

Por su parte, el conductor de la moto presentó escoriaciones, heridas cortantes y politraumatismos. Tras recibir atención médica, fue dado de alta. En cuanto a los ocupantes del remis, tanto el conductor de 69 años como el pasajero de 50 recibieron asistencia y posteriormente fueron dados de alta.

El motociclista dio positivo en el test de alcoholemia

Otro de los datos que surgió de las actuaciones policiales fue el resultado del control de alcoholemia realizado al conductor de la motocicleta. El joven de 24 años registró 0,40 gramos de alcohol por litro de sangre. El resultado positivo quedó incorporado a las actuaciones relacionadas con el siniestro vial.

En Jujuy rige la tolerancia cero de alcohol para quienes conducen vehículos, por lo que cualquier resultado positivo constituye una infracción a la normativa vigente.

Los dos vehículos quedaron secuestrados

Después del choque, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del Chevrolet Onix y de la motocicleta involucrada. Según la información proporcionada, ambos rodados permanecerán retenidos hasta que se presente la documentación correspondiente.

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