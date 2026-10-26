Auto Club Perico disputó la sexta fecha en San Pedro de Jujuy: todos los ganadores

El Auto Club Perico disputó la sexta fecha de su campeonato en San Pedro de Jujuy , en una jornada que contó con buenas condiciones climáticas, un circuito en óptimas condiciones y competencias en las distintas categorías. La actividad dejó definiciones importantes en la lucha por los títulos, cuando todavía restan dos fechas para finalizar la temporada.

Uno de los protagonistas del fin de semana fue Ignacio Díaz, quien consiguió la victoria en la Fórmula 05 y se consagró campeón de manera anticipada. También se destacaron Alejandro Zeballos en la categoría 1100, Hernán Gelmetti en GTS y Gino Gelmetti en Cafeteras.

La Fórmula 05 tuvo como gran protagonista a Ignacio Díaz, piloto de Ciudad Perico , quien consiguió una nueva victoria y aseguró matemáticamente el campeonato cuando todavía quedan dos fechas por disputarse.

Díaz comenzó la competencia desde la primera posición y rápidamente logró establecer diferencias sobre sus perseguidores. Con un ritmo constante, dominó la final de principio a fin y se quedó con un triunfo que le permitió celebrar el título. De esta manera, el representante de Ciudad Perico se consagró por delante de Amir Ismael y Martín Mercado, sus principales rivales en la lucha por el campeonato.

Auto Club Perico disputó la sexta fecha en San Pedro de Jujuy

Categoría 1100: Alejandro Zeballos regresó con una victoria

La categoría 1100 estuvo marcada por el regreso de Alejandro Zeballos, quien volvió a competir y consiguió quedarse con el primer puesto de la final. Durante la serie, Zeballos protagonizó una intensa disputa con Franco Busellato, quien inicialmente se impuso en pista. Sin embargo, una penalización por un toque modificó el resultado y obligó a Busellato a largar la competencia decisiva desde la última posición.

En la final, Zeballos aprovechó su posición de partida y dominó la carrera de punta a punta. Busellato logró recuperarse y avanzó hasta finalizar segundo, mientras que Lautaro Aparicio completó el podio en el tercer lugar. Con este resultado, Busellato quedó muy cerca de asegurarse el campeonato de la categoría, aunque todavía resta la confirmación oficial de los puntajes.

GTS: Hernán Gelmetti consiguió todos los puntos del fin de semana

En la categoría GTS, Hernán Gelmetti tuvo una actuación destacada al quedarse con la clasificación, la serie y la competencia final. El líder del campeonato completó un domingo perfecto en términos deportivos, sumando la totalidad de los puntos disponibles y fortaleciendo su posición en la tabla general.

El segundo puesto fue para Ignacio Díaz, quien también había participado en la Fórmula 05, mientras que Ignacio Chícharo terminó en la tercera posición. La fecha tuvo además una particularidad: tanto Díaz como Chícharo hicieron su debut absoluto en la categoría GTS y lograron finalizar entre los tres primeros.

Cafeteras: Gino Gelmetti remontó desde el fondo y ganó la final

Una de las carreras más disputadas de la jornada se vivió en la categoría Cafeteras, donde Gino Gelmetti consiguió su segunda victoria de la temporada después de comenzar desde el fondo de la grilla. El piloto había recibido una penalización por un toque con Ignacio Díaz, situación que complicó sus posibilidades de cara a la competencia decisiva. Sin embargo, logró avanzar posiciones y mantenerse en la pelea por el primer puesto.

Auto Club Perico disputó la sexta fecha en San Pedro de Jujuy

Durante buena parte de la final, Silvio Gelmetti parecía encaminado a quedarse con la victoria, pero un inconveniente en uno de sus neumáticos lo obligó a abandonar. Gino Gelmetti aprovechó esa situación y consiguió sostener el liderazgo frente a los ataques de José Sanguedolce y Gabriel Gaspari, quienes intentaron disputarle la primera posición. Con este resultado, el ganador volvió a meterse en la lucha por el campeonato, que permanece abierto cuando restan dos fechas para el cierre de la temporada.

Cuándo será la próxima fecha del Auto Club Perico

La organización tiene como fecha tentativa para la séptima presentación del campeonato el próximo 15 de noviembre. Entre las posibilidades que se analizaron en la reunión de pilotos se encuentra realizar la competencia en el autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta, junto al Campeonato Zonal del NOA del Auto Club Salta. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre la sede de la próxima carrera, por lo que se esperan definiciones durante las próximas semanas.

Fuente: Zona Virtual