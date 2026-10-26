El jujeño Nicolás Clady logró el mejor puntaje de la clasificación en el Sudamericano de Tiro

El tirador jujeño Nicolás Clady volvió a subir a un podio internacional tras conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Tiro Deportivo 2026, que se disputó del 21 al 25 de octubre en Buenos Aires. El representante provincial compitió en la modalidad de Foso Olímpico, también conocida como Trap, y consiguió uno de los mejores resultados de la competencia.
La actuación de Clady tuvo un dato destacado: durante la fase clasificatoria registró 116 aciertos sobre 125 platos posibles, la puntuación más alta conseguida por un competidor sudamericano en el certamen hasta ese momento. Este rendimiento le permitió avanzar a la instancia decisiva desde el primer puesto de la clasificación
Nicolás Clady clasificó primero y terminó tercero en la final
El jujeño mostró una importante regularidad durante las cinco series de clasificación, en las que acumuló 116 puntos sobre los 125 posibles. Esta marca lo ubicó por encima de sus competidores y le permitió ingresar a la definición del torneo con el mejor registro de la etapa.
Sin embargo, en la ronda final las posiciones se modificaron y Clady terminó en el tercer lugar, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce. De esta manera, cerró su participación con un nuevo podio internacional y sumó otro resultado a su historial representando a la Argentina y a Jujuy.
La competencia reunió a representantes de distintos países de Sudamérica en las disciplinas de rifle, pistola y escopeta, con pruebas correspondientes al programa olímpico de tiro deportivo.
De campeón nacional a medallista sudamericano en 2026
El tercer puesto conseguido en Buenos Aires llega después de otro resultado importante para Nicolás Clady. A fines de septiembre, el tirador se consagró campeón del Torneo Evaluativo Nacional de Foso Olímpico, disputado en Córdoba, donde obtuvo 27 aciertos sobre 30 platos en la instancia final.
En aquella competencia también se destacó su padre, Cristian Clady, quien finalizó segundo con 25 aciertos sobre 30, mientras que el tucumano Fernando Vidal completó el podio. Los dos representantes de Jujuy lograron quedarse con las primeras posiciones del certamen nacional.
Cristian y Nicolás Clady hicieron historia para Jujuy en el Nacional de Tiro
Gracias a sus actuaciones, Nicolás se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional y consiguió una plaza para participar en los Juegos CAT, el Campeonato de las Américas, programado para el 20 de noviembre en Lima, Perú.
Los títulos y resultados internacionales de Nicolás Clady
La medalla de bronce obtenida este año se suma a una trayectoria que incluye títulos sudamericanos, campeonatos nacionales y participaciones en torneos mundiales.
En abril de 2024, Clady se consagró campeón de la Copa Sudamericana de Tiro en la categoría Junior, durante una competencia desarrollada en Buenos Aires. En aquella oportunidad también consiguió el segundo puesto de la clasificación general y celebró su segundo título sudamericano dentro de su categoría.
En marzo de 2025 volvió a destacarse a nivel continental al conseguir la medalla de oro en la categoría Junior de Foso Olímpico, nuevamente en Buenos Aires. Durante ese mismo año, logró una plaza para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y terminó cuarto en esa competencia.
Además, participó de la Copa del Mundo de Tiro ISSF Buenos Aires 2025, donde terminó en la posición 38 de la modalidad Trap, y posteriormente representó a la Argentina en el Mundial de Grecia, dentro de la categoría Senior.
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