El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras para el 2026

El
Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)
Luego de finalizada la temporada anterior correspondiente al año 2025, la Comisión Directiva delAuto Club Perico detalló cómo se correrán las carreras en el año 2026 de las tres categorías, automovilismo, karting y speedway, con las fechas ya programadas.
Según detallaron el calendario oficial de actividades, comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre. Resta definir los circuitos donde se correrán las fechas de automovilismo, ya que el campeonato se hace en Perico, San Pedro y Salta.
Adelantaron que se llamará a reunión informativa a todos los pilotos de todas las categorías para poder informar con precisión cada una de las competencias, sus lugares y los horarios para que puedan prepararse para los desafíos.
El calendario del Auto Club Perico
Marzo
8 de marzo – Karting y Speedway Perico
22 de marzo – Automovilismo Perico
Abril
5 de abril – Speedway y Karting Perico
19 de abril – Automovilismo Perico
Mayo
3 de mayo – Karting y Speedway Perico
10 de mayo – Automovilismo Perico
Junio
7 de junio – Speedway y Karting Perico
21 de junio – Automovilismo Perico
Julio
5 de julio – Karting y Speedway Perico
12 de julio – Automovilismo Perico
Agosto
2 de agosto – Speedway y Karting Perico
16 de agosto – Automovilismo Perico
Septiembre
13 de septiembre – Karting y Speedway Perico
20 de septiembre – Automovilismo Perico
Octubre
4 de octubre – Speedway y Karting Perico
19 de octubre – Automovilismo Perico
Noviembre
1 de noviembre – Karting y Speedway Perico
15 de noviembre – Automovilismo Perico
Diciembre
6 de diciembre – Speedway y Karting Perico (Coronación)
13 de diciembre – Automovilismo Perico (Coronación)