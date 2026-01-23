viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 18:29
Automovilismo.

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras para el 2026

Autoridades del Auto Club Perico confirmaron como se correrán las carreras durante todo el año 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo) 

Luego de finalizada la temporada anterior correspondiente al año 2025, la Comisión Directiva del Auto Club Perico detalló cómo se correrán las carreras en el año 2026 de las tres categorías, automovilismo, karting y speedway, con las fechas ya programadas.

Según detallaron el calendario oficial de actividades, comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre. Resta definir los circuitos donde se correrán las fechas de automovilismo, ya que el campeonato se hace en Perico, San Pedro y Salta.

Adelantaron que se llamará a reunión informativa a todos los pilotos de todas las categorías para poder informar con precisión cada una de las competencias, sus lugares y los horarios para que puedan prepararse para los desafíos.

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)
El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)

El calendario del Auto Club Perico

Marzo

  • 8 de marzo – Karting y Speedway Perico
  • 22 de marzo – Automovilismo Perico

Abril

  • 5 de abril – Speedway y Karting Perico
  • 19 de abril – Automovilismo Perico

Mayo

  • 3 de mayo – Karting y Speedway Perico
  • 10 de mayo – Automovilismo Perico

Junio

  • 7 de junio – Speedway y Karting Perico
  • 21 de junio – Automovilismo Perico

Julio

  • 5 de julio – Karting y Speedway Perico
  • 12 de julio – Automovilismo Perico

Agosto

  • 2 de agosto – Speedway y Karting Perico
  • 16 de agosto – Automovilismo Perico

Septiembre

  • 13 de septiembre – Karting y Speedway Perico
  • 20 de septiembre – Automovilismo Perico

Octubre

  • 4 de octubre – Speedway y Karting Perico
  • 19 de octubre – Automovilismo Perico

Noviembre

  • 1 de noviembre – Karting y Speedway Perico
  • 15 de noviembre – Automovilismo Perico

Diciembre

  • 6 de diciembre – Speedway y Karting Perico (Coronación)
  • 13 de diciembre – Automovilismo Perico (Coronación)

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)
El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)

