El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras para el 2026

El Auto Club Perico confirmó el calendario de carreras (Archivo)

Luego de finalizada la temporada anterior correspondiente al año 2025, la Comisión Directiva del Auto Club Perico detalló cómo se correrán las carreras en el año 2026 de las tres categorías, automovilismo, karting y speedway, con las fechas ya programadas.

Según detallaron el calendario oficial de actividades, comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre. Resta definir los circuitos donde se correrán las fechas de automovilismo, ya que el campeonato se hace en Perico, San Pedro y Salta.

Adelantaron que se llamará a reunión informativa a todos los pilotos de todas las categorías para poder informar con precisión cada una de las competencias, sus lugares y los horarios para que puedan prepararse para los desafíos.

El calendario del Auto Club Perico Marzo 8 de marzo – Karting y Speedway Perico

22 de marzo – Automovilismo Perico Abril 5 de abril – Speedway y Karting Perico

19 de abril – Automovilismo Perico Mayo 3 de mayo – Karting y Speedway Perico

10 de mayo – Automovilismo Perico Junio 7 de junio – Speedway y Karting Perico

21 de junio – Automovilismo Perico Julio 5 de julio – Karting y Speedway Perico

12 de julio – Automovilismo Perico Agosto 2 de agosto – Speedway y Karting Perico

16 de agosto – Automovilismo Perico Septiembre 13 de septiembre – Karting y Speedway Perico

20 de septiembre – Automovilismo Perico Octubre 4 de octubre – Speedway y Karting Perico

19 de octubre – Automovilismo Perico Noviembre 1 de noviembre – Karting y Speedway Perico

15 de noviembre – Automovilismo Perico Diciembre 6 de diciembre – Speedway y Karting Perico (Coronación)

13 de diciembre – Automovilismo Perico (Coronación)

